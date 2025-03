Επείγουσα έρευνα διέταξε ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης που προκλήθηκε από πυρκαγιά σε υποσταθμό, η οποία έκλεισε το αεροδρόμιο Heathrow την Παρασκευή.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Εθνικό Διαχειριστή Ενεργειακού Συστήματος (NESO), θα δημιουργήσει μια «σαφή εικόνα» του περιστατικού και της ενεργειακής ανθεκτικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου γενικότερα, ώστε «να μην ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε το Υπουργείο Ενεργειακής Ασφάλειας αναφέρει το BBC.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κατανοήσουμε σωστά τι συνέβη και ποια είναι τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν», δήλωσε ο Miliband.

1. The loss of power to the Heathrow area has caused major disruption to thousands of people and many businesses. We are determined to properly understand what happened and what lessons need to be learned.

