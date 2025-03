Το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου έκλεισε σήμερα για όλη την ημέρα, ύστερα από τεράστια φωτιά σε κοντινό υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στις εγκαταστάσεις του, προκαλώντας προβλήματα στα προγράμματα πτήσεων σε όλον τον κόσμο.

Γύρω στους 70 πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον υποσταθμό σε δυτικό προάστιο του Λονδίνου, η οποία έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το εφεδρικό σύστημα ηλεκτροδότησης της περιοχής, προκαλώντας μαζική διακοπή ρεύματος στο Χίθροου, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης και πέμπτο στον κόσμο σε αριθμό επιβατών που εξυπηρετεί.

«Δεδομένων των επιπτώσεων που είχε η πυρκαγιά σε κρίσιμες εθνικές υποδομές», η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε να ηγηθεί των ερευνών, όπως ανακοινώθηκε σχεδόν 12 ώρες από τη στιγμή που το χάος κυριάρχησε στο διεθνές αεροδρόμιο Χίθροου.

Η απόφαση δεν οφείλεται σε ενδείξεις για δολιοφθορά αλλά στο γεγονός ότι η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία «διαθέτει ειδικούς πόρους και δυνατότητες ώστε να επιταχυνθεί η έρευνα για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση και να εντοπιστεί η αιτία», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Τεράστιες φλόγες και καπνός φαινόντουσαν στον ουρανό στη διάρκεια της νύχτας προτού η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοινώσει ότι έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά στον υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης του Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation

“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6

— Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025