To Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου ανοίγει το τριήμερο προβολών του στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (28 – 20 Μαρτίου) με το σπαρακτικό ντοκιμαντέρ «I Shall not hate», όπου «πρωταγωνιστεί» ο Παλαιστίνιος γιατρός, Dr. Izzeldin Abuelaish, ένας γνήσιος ήρωας των καιρών μας.

Από τη Γάζα στο Τορόντο

Από τον προσφυγικό καταυλισμό Jabaliya της Γάζας μέχρι το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, το ντοκιμαντέρ «‘I shall not hate» (2024) της Tal Barda ακολουθεί την αχαρτογράφητη πορεία του Dr. Izzeldin Abuelaish, του πρώτου Παλαιστίνιου γιατρού που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο ξεγεννώντας μωρά.

Το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης

Η ιστορία του είναι συγκλονιστική γιατί το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάσθηκε μέσα του, όταν το 2009 ένα ισραηλινό τανκ βομβάρδισε το σπίτι του, σκοτώνοντας τις τρεις κόρες και την ανιψιά του.

Από την προσωπική τραγωδία στην παγκόσμια εκστρατεία

Και όμως. Παρά τις αντιξοότητες, ο Abuelaish μετέτρεψε μια προσωπική τραγωδία του σε παγκόσμια εκστρατεία για την εξάλειψη του μίσους. Το «I shall not hate» που έκανε την ελληνική πρεμιέρα του στο Καστελλόριζο όπου απέσπασε το Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης είναι μια επιστολή ανεκτικότητας από έναν βαθιά εμπνευσμένο άνθρωπο με ένα μήνυμα τόσο επείγον όσο ποτέ άλλοτε. Ο Dr. Abuelaish θα βρεθεί στην Αθήνα προσκεκλημένος από το Beyond Borders για να παρουσιάσει την ταινία και να συνομιλήσει με το κοινό. Η ταινία προβάλλεται την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 στις 19:45.

Το πένθος ως δημιουργική κινητήριος δύναμη

«Ο Dr. Abuelaish χρησιμοποιεί το προσωπικό του πένθος ως θεραπευτικό παράγοντα μιας κοινωνίας διαλυμένης από το μίσος και τη δυσπιστία» λέει η Tal Barda. «Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς παραμένει δυνατός και ευγενής παρά τα βάσανά του.»

Χωρίς μίσος και διάθεση για εκδίκηση

»Πώς παρακάμπτει τα ανθρώπινα αισθήματα εκδίκησης και μίσους που όλοι οι άλλοι θα φαντάζονταν αν ήταν στη θέση του; Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε έναν άντρα που επιμένει στην ανάγκη για συμφιλίωση λίγες ώρες αφότου η κόρη του αποκεφαλίστηκε από ισραηλινή βόμβα; Πώς μπορεί να εκπαιδεύσει τα παιδιά του, που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, να κάνουν το ίδιο; Είναι ένας σύγχρονος άγιος; Ή είναι τραγικά μη ευθυγραμμισμένος με τον κόσμο γύρω του;»

Για την Barda δουλειά του σκηνοθέτη είναι επίσης «να τοποθετήσει τον χαρακτήρα στο ευρύτερο πλαίσιο που τον περιβάλλει. Στο I Shall Not Hate διηγούμαι μια σύνθετη ιστορία χαρακτήρων που συγκλίνει με το μεγαλύτερο αφήγημα: Τη μάχη για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού. Την κουλτούρα της πολεμικής εκπαίδευσης στη Μέση Ανατολή που ενισχύει τον κύκλο της βίας και της εκδίκησης. Και τη σύγκρουση της εσωτερικής ταυτότητας που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σε νέες χώρες.»

Ποιος είναι ο Dr. Izzeldin Abuelaish

Ο Παλαιστίνιος Καναδός γιατρός Dr. Izzeldin Abuelaish είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη, αφοσιωμένος στην υγεία και στην εκπαίδευση των γυναικών και κοριτσιών στη Μέση Ανατολή. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Καταυλισμό Προσφύγων Jabalia στη Λωρίδα της Γάζας. Εχει προταθεί πέντε φορές για το Νόμπελ Ειρήνης και είναι γνωστός ως ο Νέλσον Μαντέλα, Μαχάτμα Γκάντι και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ της Μέσης Ανατολής, έχοντας αφιερώσει τη ζωή του στην υγεία ως όχημα για την ειρήνη.

Ανακηρύχθηκε ένας από τους 25 Κορυφαίους Καναδούς μετανάστες, ένας από τους 500 πιο ισχυρούς Άραβες και ένας από τους 500 πιο επιδραστικούς μουσουλμάνους. Ήταν ένας από τους τρεις φιναλίστ για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης.

Οταν η απώλεια μεταμορφώνει

Το βιβλίο του, I Shall Not Hate: A Gaza Doctor’s Journey on the Road to Peace and Human Dignity, ένα διεθνές μπεστ σέλερ, μια αυτοβιογραφία της απώλειας και της μεταμόρφωσής του, δημοσιεύθηκε το 2010, έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε 23 γλώσσες και έχει λάβει παγκόσμια αναγνώριση από τους κριτικούς. Ορμώμενο από τη δολοφονία των παιδιών του από Ισραηλινό βομβαρδισμό στις 16 Ιανουαρίου 2009, αποτελεί και την απόδειξη της δέσμευσής του στη συγχώρεση ως λύση στη σύγκρουση και καταλύτη για την ειρήνη.

Εκτός από ντοκιμαντέρ, έχει γίνει θεατρική παράσταση σε πολλές γλώσσες, όπως γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά και αραβικά.

Γενικές πληροφορίες

Η διοργάνωση είναι του Ελληνικού Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes. και οι προβολές στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, στάση μετρό Κεραμεικός).

Η ταινία I Shall not Hate προβάλλεται την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 στις 19.45. Ακολουθεί συζήτηση με τον Dr. Abuelaish.

Είσοδος ελεύθερη με τήρηση σειράς προτεραιότητας κατά την προσέλευση.