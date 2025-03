Δεκάδες χιλιάδες αναφορές σε Ελλάδα και κόσμο για προβλήματα σύνδεσης στο X/Twitter καταγράφει τις τελευταίες ώρες η ιστοσελίδα παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com.

Περίπου 90.000 χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δήλωσαν στον συγκεκριμένο ιστότοπο ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα σύνδεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Downdetector συγκεντρώνει δεδομένα από αναφορές που υποβάλλονται από τους χρήστες, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των επηρεαζόμενων χρηστών θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος.

Η εταιρεία Cisco ανέφερε επίσης ότι δεκάδες διακομιστές σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί από τις διακοπές σύνδεσης, επηρεάζοντας με τη σειρά τους χιλιάδες, αν όχι, εκατομμύρια χρήστες σε διεθνή κλίμακα.

Στα προβλήματα σύνδεσης που αντιμετωπίζουν από το πρωί εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο, αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Έλον Μασκ, κάνοντας λόγο για μαζική και οργανωμένη κυβερνοεπίθεση, που στήθηκε από μια μεγάλη και συντονισμένη ομάδα και / ή κάποια χώρα.

«Υπήρξε (εξακολουθεί να υπάρχει) μια μαζική κυβερνοεπίθεση εναντίον του Χ. Δεχόμαστε επιθέσεις κάθε μέρα, αλλά αυτή έγινε με πολλούς πόρους. Είτε εμπλέκεται μια μεγάλη, συντονισμένη ομάδα ή/και μια χώρα», ανέφερε συγκεκριμένα σε ανάρτηση του.

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.

We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.

Tracing … https://t.co/aZSO1a92no

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025