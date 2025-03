Συναγερμός στη Γερμανία, καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην πόλη Μανχάιμ στα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την εφημερίδα Mannheimer Morgen.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ΜΜΕ υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.

A car plowed into a crowd in downtown Mannheim, reportedly causing multiple injuries and at least one death. A black SUV sped from Paradeplatz toward Wasserturm. Heavy police and emergency crews are on the scene. Bridges to Ludwigshafen have been sealed off by armed police. pic.twitter.com/Qwm2k7ly7Z

— Geopoliti𝕏 (@DalioTroy) March 3, 2025