«Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής», τονίζει με μήνυμά της στο «Χ», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν στην άτυπη σύνοδο μιας μικρής ομάδας Ευρωπαίων ηγετών σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

Just arrived in Paris for crucial talks.

Europe’s security is at a turning point.

Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.

We need an urgency mindset.

We need a surge in defense.

And we need both of them now.

