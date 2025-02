Σε ανάρτηση σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών στη Σαντορίνη προχώρησε το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο. Σύμφωνα με αυτή παρατηρείται μια συνεχιζόμενη δόνηση στην περιοχή.

Το EMSC επικαλείται και την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Λουίς Ντονόσο Καρμόνα. Ο Χιλιανός σεισμολόγος παρουσίασε καταγραφές από τους σεισμογράφους οι οποίες αποτυπώνουν τις δονήσεις.

Μάλιστα, σε σχετικά ερωτήματα που δέχτηκε τόνισε ότι πιθανότατα αυτές οι δονήσεις να οφείλονται στην μετακίνηση μάγματος. Τόσο το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο όσο και ο Λουίς Ντονόσο Καρμόνα επισημαίνουν πως αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα υπάρξει ηφαιστειακή έκρηξη.

Μάλιστα, με νέα του ανάρτηση ο Χιλιανός σεισμολόγος επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο σταμάτησε μετά από σχεδόν τρεις ώρες.

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4

— EMSC (@LastQuake) February 14, 2025