Την κινητοποίηση της Αστυνομίας του Βελγίου προκάλεσαν πυροβολισμοί που σημειώθηκαν έξω από σταθμό του μετρό στο κέντρο των Βρυξελλών.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να κρατούν όπλα -που φαίνεται να είναι Καλάσνικοφ- στην είσοδο του σταθμού Clémenceau στην πρωτεύουσα του Βελγίου νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Βίντεο από το σημείο δείχνει ανταλλαγή πυροβολισμών γύρω στις 06:15 τοπική ώρα (05:15 GMT).

Η Σάρα Φρέντερικς, εκπρόσωπος της αστυνομίας των Βρυξελλών, δήλωσε ότι οι ύποπτοι διέφυγαν μέσα στον σταθμό του μετρό και ενδέχεται να βρίσκονται ακόμα στις σήραγγες.

Η εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τους πυροβολισμούς. Η τοπική αστυνομία όσο και η ομοσπονδιακή αστυνομία των σιδηροδρόμων ερευνούν την περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και φέρεται να προέρχονται από το κλειστό κύκλωμα καμερών δείχνουν νεαρούς με κουκούλες έξω από τον σταθμό του μετρό στις Βρυξέλλες να κρατούν όπλα που μοιάζουν με καλάσνικοφ ενώ φαίνονται και λάμψεις από πυροβολισμούς.

#BREAKING 🚨🚨 🇧🇪 Belgium police are hunting two gunman seen entering the Brussels Metro.

CCTV footage shows at least two men wearing balaclavas and carrying what appeared to be Kalashnikov weapons.

at the entrance of Clemenceau station in Brussels early this morning. pic.twitter.com/mkB7c6WiLg

— Demon World Intel (@demonintel) February 5, 2025