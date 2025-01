Σειρήνες προειδοποίησης για επίθεση ήχησαν σήμερα το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση βλήματος από την Υεμένη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Από την πλευρά τους δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι στην Ιερουσαλήμ ήχησαν σειρήνες και ακούστηκαν εκρήξεις.

Η ανάρτηση του στρατού του Ισραήλ

🚨Sirens sounding across central Israel and Jerusalem following a projectile that was launched from Yemen🚨 pic.twitter.com/4S68zY6dUI

— Israel Defense Forces (@IDF) January 18, 2025