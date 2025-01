Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που περιλαμβάνει την ανταλλαγή δεκάδων ομήρων, οι οποίοι κρατούνται από τη Χαμάς, με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές και την παύση για έξι εβδομάδες, του 15μηνου πολέμου.

Δήλωση από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι η έγκριση έρχεται «μετά από εξέταση όλων των πολιτικών, ασφάλειας και ανθρωπιστικών πτυχών» και με την κατανόηση ότι η συμφωνία «υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων του πολέμου». Προσθέτει ότι σε λίγα λεπτά θα συγκληθεί πλήρης κυβερνητική συνεδρίαση,στην οποία θα τεθεί η συμφωνία, για την τελική υπογραφή της ολομέλειας του υπουργικού συμβουλίου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, με την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων και κρατουμένων.

Following an evaluation of all diplomatic, security and humanitarian aspects, and while understanding that the proposed deal supports the achievement of the objectives of the war, the Security Cabinet has recommended that the Government approve the proposed framework.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2025