Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στη νότια Αιθιοπία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι το όχημα που μετέφερε τα θύματα έπεσε σε χαράδρα.

Το όχημα, ένα φορτηγό, «έπεσε μέσα στη χαράδρα του ποταμού Γκελάνα», διευκρίνισαν οι δυνάμεις της τάξης σε ανακοίνωσή τους αργά χθες το βράδυ, επικαλούμενοι τον επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας Ντάνιελ Σανκούρα.

Ο Ντάνιελ Σανκούρα διευκρίνισε πως 68 άνδρες και 3 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και άλλοι 2 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Η υπηρεσία υγείας της πολιτείας Σιντάμα είχε ανακοινώσει χθες μέσω του Facebook πως «τροχαίο δυστύχημα έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 66 ανθρώπους», χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η πολιτεία Σιντάμα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων νότια της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα.

A traffic accident in Ethiopia’s Sidama region killed 63 and wounded Four people, according to the regional health bureau. The incident occurred when an Isuzu truck, carrying wedding-goers plunged into a river after falling off a bridge. pic.twitter.com/U7pMqb1ae9

— Eshèté Bekele (@EsheteBekele) December 29, 2024