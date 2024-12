Ο Μιχαήλ Καβελασβίλι, ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος, εν μέσω πολιτικής κρίσης στη Γεωργία, η κυβέρνηση της οποίας έχει παγώσει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα μεγάλες διαδηλώσεις.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και γνωστός για τις υπερσυντηρητικές και αντιδυτικές θέσεις του Καβελασβίλι ορκίστηκε στη διάρκεια μιας σύντομης τελετής στο Κοινοβούλιο.

Η απερχόμενη πρόεδρος η 72χρονη Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, επικριτής του κυβερνώντος κόμματος υπέρ της ΕΕ, δήλωσε σε μια προκλητική ομιλία προς τους υποστηρικτές της έξω από το προεδρικό μέγαρο ότι αποχωρεί από την προεδρική κατοικία, αλλά παραμένει η νόμιμη κάτοχος του αξιώματος.

Η Ζουραμπισβίλι λέει ότι ο Καβελασβίλι δεν εξελέγη νόμιμα, καθώς οι βουλευτές που τον επέλεξαν εξελέγησαν σε βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, οι οποίες, όπως λέει, σημαδεύτηκαν από νοθεία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης της Γεωργίας την υποστηρίζουν.

Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» και η εκλογική επιτροπή της χώρας δηλώνουν ότι οι εκλογές του Οκτωβρίου ήταν ελεύθερες και δίκαιες. Το κυβερνών κόμμα λέει ότι ο Καβελασβίλι είναι ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος.

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά στο προεδρικό μέγαρο στη Γεωργία για να καταγγείλουν την επικείμενη ορκωμοσία του νέου προέδρου που είναι πιστός στο κυβερνών κόμμα, του Μιχαήλ Καβελασβίλι, σε ένα νέο επεισόδιο μιας πολιτικής κρίσης που ξέσπασε πριν από δύο μήνες.

Πολλοί διαδηλωτές ανέμιζαν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

🇬🇪 A crowd of people is gathering near the presidential residence in Georgia, awaiting Salome Zurabishvili’s address.

We remind you that she refused to recognize the elections and, with them, the newly elected president, so she does not plan to leave office.

🤷🏻‍♂️ Meanwhile, the… pic.twitter.com/geh9OyMuy9

December 29, 2024