Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδος στο Γουέμπλεϊ έναντι της Αγγλίας, παίρνοντας μια ιστορική νίκη, αφιερωμένη στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή Τζορτζ Μπάλντοκ.

Οι παίκτες της Εθνικής προηγήθηκαν με το γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη, τα λιοντάρια ισοφάρισαν με ένα γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ και εκεί που όλα έμοιαζαn να είχαν τελειώσει, η γαλανόλευκη κατάφερε να βάλει και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις πάλι με τον Παυλίδη.

Fair play Greece, kept at it

2-1 win ⚽️

England are fallible. #ENGGRE pic.twitter.com/Ghsy87C9KO

— ༺ 𝐗𝐚𝐧𝟔𝐞𝐫 (@Ailis193) October 10, 2024