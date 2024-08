Ο στρατός του Ισραήλ γνωστοποίησε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς σήμερα Τετάρτη εξαπέλυσε επιχείρηση στους τομείς της Τζενίν και της Τούλκαρεμ, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, ενώ το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής αναφέρθηκε σε επτά νεκρούς στην πρώτη πόλη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Israel Defense Forces).

«Ανταλλαγές πυρών σημειώνονται στους καταυλισμούς Τζενίν, Νουρ Σαμς και αλ Φάρα»

«Οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Τζενίν και στην Τούλκαρεμ», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

IDF spokesman: The security forces have now begun an operation to counter terrorism in Jenin and Tulkarm in the Menashe division. The Palestinians report a high presence of forces on land and in the air. This is a major operation!#Israel #WestBank #Hamas #IDF pic.twitter.com/GiwYEoR5ZN — Breaking News (@TheNewsTrending) August 27, 2024

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε από πλευράς του πως κατά τις πρώτες πληροφορίες δυο άνδρες, 25 και 39 ετών, σκοτώθηκαν από πυρά «των δυνάμεων κατοχής» στην Τζενίν.

WEST BANK INVASION UPDATE – 2 HOURS AGO: «Scary and terrifying what is happening now. Suddenly and without warning, without even throwing false Israeli leaflets or army spokesman tweets, the IDF advanced under heavy fire cover from aircraft, marches, tanks, artillery and machine… pic.twitter.com/WTTXnSyYaS — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 28, 2024

Το ισραηλινό YNet News μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει μια «μεγάλη επιχείρηση» στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη για «να συλλάβει καταζητούμενους και να καταστρέψει τρομοκρατικές υποδομές».

⚡️Occupied West Bank : Occupation bulldozers continue to level the area around Al-Alimi roundabout in the city of Tulkarm in the West Bank pic.twitter.com/KTHabkuUBz — Middle East Observer (@ME_Observer_) August 28, 2024

Στοχεύουν νοσοκομεία

Εκατοντάδες ισραηλινοί στρατιώτες, έχοντας «σημαντική αεροπορική υποστήριξη», εισέβαλαν σε τρεις καταυλισμούς προσφύγων – Τζενίν, Νουρ Σαμς και αλ Φάρα – στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη και στοχεύουν νοσοκομεία για να εμποδίσουν τους παλαιστίνιους μαχητές να φτάσουν σ’ αυτά, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης.

Israeli media announces this invasion, which will reportedly involve thousands of soldiers and last for days, as the largest military operation in the occupied West Bank since 2002. Yedioth Ahronoth reports that the army plans to evacuate civilian neighborhoods in order to… pic.twitter.com/IJnMRo9emP — Emelia 🇸🇪🇦🇹 (@Bernadotte22) August 28, 2024

Ανταλλαγές πυρών σημειώνονται και στους τρεις καταυλισμούς, προσθέτει το YNet News.

Ενόψει της «προσάρτησης»

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, κίνημα που χαρακτηρίζεται σύμμαχος της Χαμάς, κατήγγειλε «ευρείας κλίμακας επίθεση σε πόλεις και καταυλισμούς (προσφύγων) στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Οχθη», εκτιμώντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει «να μεταφέρει τον πόλεμο» στην περιοχή αυτή, ενόψει της «προσάρτησής της».

All eyes on Jenin tonight.

Big IDF operation in West Bankhttps://t.co/Kzs6UwEIUg — Brighton PSC (@BrightonPSC) August 27, 2024

Εκατοντάδες νεκροί

Μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με αφορμή την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ήδη τεταμένη, εκτραχύνθηκε περαιτέρω.

As part of the ongoing widespread Israeli invasion this morning into the West Bank in the areas of Jenin, Tulkarem and Tubas. A bulldozer is seen razing the infrastructure in Tulkarem. pic.twitter.com/NbLVXLNC7i — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 28, 2024

Τουλάχιστον 649 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στη Δυτική Οχθη από πυρά ισραηλινών στρατιωτικών ή εβραίων εποίκων, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πολλοί ήταν οπλισμένοι μαχητές παλαιστινιακών κινημάτων, άλλοι νεαροί που πέταγαν πέτρες, άλλοι πολίτες που δεν είχαν καμιά ανάμιξη σε επεισόδια.

Palestinian sources are reporting that the IDF has surrounded the entire city of Jenin. Right now violent clashes are taking place at several locations in the West Bank. https://t.co/lkYxY5LiDu pic.twitter.com/2R96jKLWjg — FJ (@Natsecjeff) August 28, 2024

Στην άλλη πλευρά, τουλάχιστον 18 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες και μέλη της συνοριοφρουράς, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις στη Δυτική Οχθη και στην Ιερουσαλήμ το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

#BREAKING: Large-scale IDF operations are reportedly underway, targeting Iran-backed Palestinian terrorists in the cities of Jenin and Tulkarm in the West Bank pic.twitter.com/BnVzDgTwVB — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 27, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Al Jazeera, ertnews.gr