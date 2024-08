Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διέσωσε τον Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, έναν Βεδουίνο από το νότιο Ισραήλ, όμηρο στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια «περίπλοκης επιχείρησης», στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο στρατός και η Σιν Μπετ», η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, «διέσωσαν τον όμηρο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, 52 ετών, από τη Ραχάτ», μία βεδουίνικη πόλη στην έρημο της Νεγκέβ, «που είχε απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου», αναφέρει σε μια ανακοίνωση ο στρατός, προσθέτοντας ότι η ιατρική κατάσταση του ομήρου είναι φυσιολογική.

Today, the IDF and ISA rescued the hostage Qaid Farhan Alkadi, aged 52, from Rahat, who was abducted by the Hamas terrorist organization into Gaza on October 7.

He is in a stable medical condition and is being transferred for medical checks at a hospital. His family has been… pic.twitter.com/lGBKa3aaaO

