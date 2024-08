Ο Mohammed Ismail Darwish είναι ο προσωρινός επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, που τοποθετείται στη θέση του δολοφονημένου Ισμαήλ Χανίγια.

Την είδηση μετέδωσε το σαουδαραβικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Ο Darwish , που ζει στο Κατάρ, θα ηγηθεί της Χαμάς μέχρι να διεξαχθούν εκλογές.

🚨🇵🇸 Mohammed Ismail Darwish was announced to replace former Hamas political leader Ismail Haniyeh as the head of the terror group’s political bureau. pic.twitter.com/JwODs34UYl

