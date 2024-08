Δύο πύραυλοι τύπου Κατιούσα έπεσαν στην αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ του δυτικού Ιράκ, όπου έχουν την έδρα τους δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων χωρών, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Δεν είναι σαφές εάν από τις επίθεση υπάρχουν τραυματίες ή ζημιές στη βάση.

Μία από τις πηγές είπε ότι οι πύραυλοι έπεσαν μέσα στη βάση.

At least 2 rockets have struck the U.S. airbase Ain al-Asad in Iraq.

