Έξι δεκαετίες μετά τo ντεμπούτο της στα ράφια των καταστημάτων, η Mattel λανσάρει την πρώτη τυφλή κούκλα Barbie σε μια προσπάθεια να κάνει τη σειρά της πιο συμπεριληπτική.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών δήλωσε ότι η νέα Barbie, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στο Διαδίκτυο και στα φυσικά καταστήματα, δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια να εκπροσωπηθούν περισσότερο τα τυφλά και τα παιδιά με χαμηλή όραση στην κοινωνία.

Σε δήλωσή της, η Krista Berger, ανώτερη αντιπρόεδρος της Barbie και παγκόσμια επικεφαλής της Barbie, δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε ότι η Barbie είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή κούκλα. Αντιπροσωπεύει την αυτοέκφραση και μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση του ανήκειν».

Η εταιρεία συνεργάστηκε με το Αμερικανικό Ίδρυμα Τυφλών για να διασφαλίσει ότι όλα, από τα μάτια της κούκλας μέχρι τα ρούχα της, απεικονίζουν με ακρίβεια τα άτομα με τύφλωση και χαμηλή όραση.

Η κούκλα κρατάει ένα λευκό και κόκκινο μπαστούνι με άκρη από ζαχαρωτό, ενώ το βλέμμα της κοιτάζει ελαφρώς προς τα πάνω και προς τα έξω για να «αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το μερικές φορές διακριτό βλέμμα ενός τυφλού ατόμου».

Μετά τη διεξαγωγή δοκιμών με τυφλά παιδιά και παιδιά με χαμηλή όραση, αποφασίστηκε ότι η νέα Barbie θα πρέπει να είναι ντυμένη με ρούχα με ξεχωριστές λεπτομέρειες, όπως ένα ροζ σατέν μπλουζάκι και μια μοβ φούστα από τούλι.

Λεπτομέρειες όπως οι θηλιές στο πίσω μέρος της μπλούζας και η ελαστική ζώνη στη μέση της φούστας δημιουργήθηκαν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το ντύσιμο της κούκλας είναι ευκολότερο.

Η συσκευασία είναι επίσης πιο προσιτή από την κανονική και περιλαμβάνει τη λέξη Barbie γραμμένη σε γραφή Braille στο μπροστινό μέρος του κουτιού.

Not the first blind Barbie (that was Helen Keller) but good news nonetheless

BBC News – https://t.co/c2hlSV6MVP

First ever ‘Blind Barbie’ doll released by toy-maker Mattel – BBC Newsround

— Dr. Siân Jones (@Dr_Sian_Jones) July 23, 2024