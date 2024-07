Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ηλεία το απόγευμα της Κυριακής (7/7).

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανδραβίδας και το εστιακό του βάθος μετρήθηκε στα 23,4 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 23 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/CFmyNPkaZK

— EMSC (@LastQuake) July 7, 2024