Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε νωρίτερα σήμερα (31/5) ο πολιτικός Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, γνωστός επικριτής του ισλάμ, κατά την διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης σε πλατεία του Μανχάιμ, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από την αστυνομία, η οποία τον πυροβόλησε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης του «Κινήματος Πολιτών PAX Europa», ο δράστης πλησίασε τον 58χρονο πολιτικό από πίσω και του κατάφερε χτυπήματα με μαχαίρι. Μαχαίρωσε μάλιστα στον λαιμό και έναν από τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον σταματήσουν. Άλλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον δράστη και τον εξουδετέρωσαν. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσο σοβαροί είναι τραυματισμοί των εμπλεκομένων, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι έχει σημάνει λήξη συναγερμού στο σημείο.

An Islamist attacked an anti-Islam protest in Mannheim, Germany, with a knife. Several people are injured. pic.twitter.com/q9gGHWoNvL

Several individuals were injured in a stabbing during a YouTube livestream in Mannheim, Germany. The attack, which occurred this morning, was broadcast live, showing the assailant dragging a man to the ground while wielding a knife. Bystanders quickly intervened to assist the… pic.twitter.com/FzMpN6x3z2

