Η κατανάλωση εξ απαλών ονύχων προϊόντων που περιέχουν φιστίκια μειώνει τα ποσοστά αλλεργίας στους συγκεκριμένους άκρως αλλεργιογόνους ξηρούς καρπούς στην εφηβεία κατά 71%! Και αυτό ακόμη και αν τα παιδιά σταματήσουν επί έτη να καταναλώνουν φιστίκια στο ενδιάμεσο. Αυτά είναι τα σημαντικά ευρήματα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «NEJM Evidence» και η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Μεταδιδόμενων Νοσημάτων των ΗΠΑ (NIAID) – ένα από τα φημισμένα αμερικανικά Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Ασφαλής, απλή στρατηγική

«Τα ευρήματα αυτά πρέπει να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των γονέων και των φροντιστών ώστε να δίνουν στα μικρά παιδιά προϊόντα με φιστίκια ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία τους προκειμένου να τους παρέχουν μακροπρόθεσμη προστασία ενάντια στην αλλεργία στα φιστίκια» ανέφερε η διευθύντρια του NIAID Tζιν Μαράτσο και προσέθεσε ότι «αν υιοθετηθεί ευρέως, αυτή η ασφαλής, απλή στρατηγική μπορεί να προλάβει δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις αλλεργίας στα φιστίκια μόνο στις ΗΠΑ».

«Τριπλέτα» μελετών

Τα καινούργια αποτελέσματα προέρχονται από τη μελέτη LEAP-Trio η οποία βασίστηκε σε δύο προηγούμενες μελέτες – την κλινική δοκιμή LEAP (Learning Early About Peanut Allergy) καθώς και τη «διάδοχό» της LEAP-On οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν αμφότερες από το ΝΙΑID.

Μείωση του κινδύνου κατά 81% στην ηλικία των πέντε ετών

Στην κλινική δοκιμή LEAP οι μισοί από τους συμμετέχοντες κατανάλωναν σε τακτική βάση προϊόντα που περιείχαν φιστίκια από τη βρεφική ηλικία ως την ηλικία των πέντε ετών ενώ οι άλλοι μισοί δεν κατανάλωναν φιστίκια καθ’όλη εκείνη την περίοδο. Οι ερευνητές με επικεφαλής τον καθηγητή Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας στο King’s College του Λονδίνου δρα Γκίντεον Λακ είδαν ότι η πρώιμη εισαγωγή προϊόντων με φιστίκια στη διατροφή των παιδιών μείωνε τον κίνδυνο αλλεργίας στους συγκεκριμένους ξηρούς καρπούς στην ηλικία των πέντε ετών κατά 81%.

Συνεχιζόμενη προστασία παρά την αποχή από τα φιστίκια

Στη συνέχεια, σε κάποια από τα παιδιά της LEAP που συμμετείχαν στην επόμενη μελέτη, τη LEAP-On ζητήθηκε να αποφύγουν την κατανάλωση φιστικιών ή προϊόντων που περιείχαν φιστίκια από τα πέντε ως τα έξι έτη τους. Οπως προέκυψε, τα περισσότερα παιδιά από την αρχική ομάδα κατανάλωσης φιστικιών παρέμειναν προστατευμένα από την αλλεργία στα έξι χρόνια τους παρά την αποχή από τα φιστίκια επί ένα έτος.

Εξέταση ως την εφηβεία

Η νέα μελέτη LEAP-Trio σχεδιάστηκε προκειμένου να φανεί αν η προστασία που παρέχει η πρώιμη κατανάλωση προϊόντων με φιστίκια μπορεί να διαρκέσει ως την εφηβεία.

Στη μελέτη συμμετείχαν 508 παιδιά της αρχικής κλινικής δοκιμής LEAP (επρόκειτο για το σχεδόν 80% επί του συνόλου των συμμετεχόντων) με μέσο όρο ηλικίας τα 13 έτη. Από αυτά τα παιδιά τα 255 ανήκαν στην ομάδα κατανάλωσης φιστικιών της αρχικής LEAP και 253 στην ομάδα αποφυγής κατανάλωσης φιστικιών.

Η «πρόκληση» φαγητού

Η ερευνητική ομάδα της LEAP-Trio με επικεφαλής και πάλι τον καθηγητή Λακ αξιολόγησε αρχικώς τους εφήβους σε ό,τι αφορούσε την ύπαρξη αλλεργίας στα φιστίκια μέσω μιας «πρόκλησης» φαγητού. Οι ερευνητές έδιναν στους συμμετέχοντες σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες φιστικιών σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον προκειμένου να προσδιορίσουν αν μπορούν να καταναλώσουν με ασφάλεια τουλάχιστον πέντε γραμμάρια φιστικιού (που αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από 20 φιστίκια). Τους έθεσαν επίσης ερωτήματα σχετικά με τα μοτίβα κατανάλωσης φιστικιών που έκαναν.

Μείωση του κινδύνου αλλεργίας κατά 71% στην εφηβεία

Οπως είδαν το 15,4% των εφήβων συμμετεχόντων που στην πρώιμη παιδική ηλικία δεν κατανάλωναν φιστίκια καθώς και το 4,4% των εφήβων που στην αρχή της ζωής τους κατανάλωναν φιστίκια εμφάνιζαν αλλεργία στα φιστίκια σε ηλικία 12 ετών ή μεγαλύτερη. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι η κατανάλωση φιστικιών από τη βρεφική ηλικία μείωνε τον κίνδυνο αλλεργίας στα φιστίκια στην εφηβεία κατά 71% σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση φιστικιών σε πολύ μικρή ηλικία.

Διαρκής «ασπίδα»

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι στην ομάδα των παιδιών που κατανάλωναν φιστίκια από μικρή ηλικία, κάποια σταμάτησαν την κατανάλωσή τους μετά τα πέντε έτη τους για μεγάλα διαστήματα. Παρά ταύτα η προστατευτική επίδραση της πρώιμης κατανάλωσης φιστικιών συνεχιζόταν, γεγονός που μαρτυρεί ότι δεν χρειάζεται να γίνεται τακτική κατανάλωση καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής προκειμένου τα παιδιά να παραμένουν «θωρακισμένα».

Αναλυτικές οδηγίες εισαγωγής των φιστικιών στη βρεφική διατροφή

Οι επιστήμονες του ΝΙΑΙD συστήνουν στους γονείς που επιθυμούν να εισάγουν φιστίκια στη διατροφή των βρεφών τους να ακολουθήσουν τις αναλυτικές οδηγίες για ασφαλή εισαγωγή τους στη διεύθυνση Addendum Guidelines for the Prevention of Peanut Allergy in the United States.