Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν όταν ένα ολόκληρο τμήμα πολυκατοικίας στη Ρωσία κατέρρευσε, αφού χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Ουκρανία (και καταρρίφθηκε από τη Ρωσία), δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Σε μια από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, η Ουκρανία εξαπέλυσε, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, μια μαζική πυραυλική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους Tochka και πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων Adler και RM-70 Vampire (MLRS) όπως μετέδωσε το Reuters.

🇷🇺 The roof of the building in Belgorod, targeted by the Kiev regime, has collapsed on the emergency service personnel who were trying to rescue people from under the rubble. pic.twitter.com/lodXe0iTys

Πλάνα από το σημείο δείχνουν τουλάχιστον 10 ορόφους του κτιρίου να καταρρέουν. Και ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έψαχναν τα συντρίμμια για επιζώντες, η οροφή κατέρρευσε και άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν, με τη σκόνη και τα συντρίμμια να πέφτουν πίσω τους. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας χαρακτήρισε το συμβάν «τρομοκρατική επίθεση σε κατοικημένες περιοχές».

Residential building in the Russian city of Belgorod appears to have been blown up – Ukrainian Center for the Prevention of Disinformation

«The video from the cameras does not show falling objects. It looks quite like a Russian provocation to justify further strikes on… pic.twitter.com/aOXfaKhyB8

— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2024