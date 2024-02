Καζάνι που βράζει θυμίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι φωνές που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύρραξης αυξάνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το απόγευμα οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στο Ισραήλ με πυραύλου.

Συγκεκριμένα, οι αντάρτες της Υεμένης δήλωσαν ότι η οργάνωσή τους πραγματοποίησε στρατιωτική επιχείρηση προς την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ με βαλλιστικούς πυραύλους. Την είδηση ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης.

The “Arrow” Aerial Defense System successfully intercepted a surface-to-surface missile that approached Israeli territory in the area of the Red Sea a short while ago. pic.twitter.com/5c1V4cqEXR

— Israel Defense Forces (@IDF) February 2, 2024