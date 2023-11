Συναγερμό έχει σημάνει στην Ισλανδία ένα κύμα σεισμών στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς φαίνεται ότι συνδέεται με μια πιθανή έκρηξη ηφαιστείου, που όπως προειδοποιούν οι ειδικοί θα γίνει σε «ώρες ή μέρες».

Η Ισλανδία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην παράκτια πόλη Γκρίνταβικ, με τους αξιωματούχους της αστυνομίας να καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη. Περίπου 3.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Τις τελευταίες 48 ώρες η Ισλανδία αντιμετωπίζει «σεισμικό σμήνος», καθώς έχουν γίνει 1.485 σεισμοί. Ένα τούνελ μάγματος φαίνεται ότι σχηματίζεται υπόγεια, με τους ειδικούς να υπολογίζουν το μήκος του στα 12 χλμ.

JUST IN – State of emergency declared in Grindavík, Iceland. Civil defense has decided to evacuate the town. pic.twitter.com/4WrLlfyaFj

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας (IMO) το έδαφος στην περιοχή έχει ανυψωθεί κατά 9 εκατοστά από τα τέλη Οκτωβρίου.

«Δεν νομίζω ότι θα αργήσει πολύ μια έκρηξη, ώρες ή λίγες ημέρες. Η πιθανότητα μιας έκρηξης έχει αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RUV ο Thorvaldur Thordarson, καθηγητής ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας.

Huge cracks have opened up on the Grindavík golf course in #Iceland due to the many earthquakes they have had….👀

📷 Ragnar Visage pic.twitter.com/2RUK8mwpZH

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 11, 2023