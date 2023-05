Η Αίτνα βρυχάται. Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου άρχισε να εκτοξεύει σήμερα τέφρα και καπνό με αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις που εξυπηρετούσαν την Κατάνια, καθώς οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης γέμισαν στάχτη.

«Λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής τέφρας που έπεσε στο αεροδρόμιο, οι πτήσεις διακόπτονται μέχρι να το επιτρέψουν ξανά οι συνθήκες» ανέφερε η διεύθυνση του αεροδρομίου.

Η τελευταία έκρηξη ήταν, σύμφωνα με το Reuters, το 1992.

Eruption of Etna volcano in Sicily,suspended flights from Catania⚡⚡⚡ pic.twitter.com/NgU9E2jzxu

— Ivana (@Ivana66157567) May 21, 2023