Αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Matthew Perry – τον γνωστό ως Τσάντλερ στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά τα «Φιλαράκια» – ανάρτησε σήμερα, στον επίσημο λογαριασμό της στο διαδίκτυο, η τηλεοπτική σειρά.

Οι συντελεστές της σειράς δηλώνουν συντετριμμένοι για τον απροσδόκητο χαμό του κωμικού ηθοποιού που ήταν μόλις 54 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι καθώς μάθαμε το θάνατο του Matthew Perry. Ήταν ένα πραγματικό δώρο για όλους μας. Η καρδιά μας είναι με την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους τους φανς του» αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός της σειράς, με δεκάδες χιλιάδες σχόλια να κατακλύζουν την ανάρτηση.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl

— FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023