Ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι -ο οποίος αγαπήθηκε για την ερμηνεία του ως Τσάντλερ στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Φιλαράκια»- έγραψε το βιβλίο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», το οποίο κυκλοφορεί την 1η Νοεμβρίου.

Στην αυτοβιογραφία του, ο αγαπημένος ηθοποιός περιγράφει λεπτομερώς το ταξίδι του ανάμεσα στους εθισμούς, ένα ταξίδι με πολλά σκαμπανεβάσματα.

Ο Μάθιου Πέρι ξεκινάει το βιβλίο λέγοντας πως στην ηλικία των 49 ετών παραλίγο να πεθάνει. Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος ηθοποιός αναφέρει πως έπασχε από γαστρεντερική διάτρηση και πάλευε για εβδομάδες να μείνει στη ζωή. Η διάρρηξη του παχέος εντέρου δημιουργήθηκε από την υπερβολική χρήση οπιοειδών και ο ηθοποιός πέρασε δύο εβδομάδες σε κώμα και πέντε ολόκληρους μήνες στο νοσοκομείο. Μάλιστα, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σάκο κολοστομίας για εννέα μήνες.

«Όταν μπήκα στο νοσοκομείο οι γιατροί είπαν στην οικογένειά μου ότι είχα 2% πιθανότητες να ζήσω. Με έβαλαν σε ένα μηχάνημα που ονομάζεται ECMO, το οποίο κάνει όλη την αναπνοή για την καρδιά και τους πνεύμονές σας».

Ο Μάθιου Πέρι αποκαλύπτει σε συνέντευξη στο περιοδικό People πως «Έπρεπε να περιμένω μέχρι να είμαι εντελώς νηφάλιος – και μακριά από την ενεργή ασθένεια του αλκοολισμού και του εθισμού – για να τα γράψω όλα. Και το κυριότερο όταν θα ήμουν αρκετά σίγουρος ότι θα βοηθούσε τους ανθρώπους».

Όταν ο Μάθιου Πέρι πήρε το ρόλο του στα «Φιλαράκια» και σε ηλικία 24 ετών, ο εθισμός του στο αλκοόλ είχε μόλις αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια.

«Μπορούσα να το χειριστώ, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όταν έφτασα στα 34 μου, είχα πραγματικά μπλέξει σε πολλά προβλήματα. Η 9η σεζόν ήταν η χρονιά που ήμουν πραγματικά νηφάλιος σε όλη τη διάρκεια. Και μαντέψτε ποια σεζόν πήρα υποψηφιότητα για καλύτερος ηθοποιός; Έλεγα: «Αυτό θα έπρέπε να μου λέει κάτι».

So much has been written about me in the past. I thought it was time people heard from me. The highs were high, the lows were low. But I have lived to tell the tale, even though at times it looked like I wouldn’t. And it’s all in here. I apologize it’s not a pop up book. pic.twitter.com/q4qYd7Zp6t

— matthew perry (@MatthewPerry) February 10, 2022