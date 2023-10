Τελεσίγραφο σε κατοίκους της πόλης Ασκελόν, να φύγουν έως τις 17:00 έστειλε Χαμάς.

Η πόλη Ασκελον βρίσκεται επί Ισραηλινού εδάφους βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

«Σε απάντηση στο έγκλημα του εχθρού να εκτοπίσει τον λαό μας και να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει τα σπίτια του σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, δίνουμε στους κατοίκους της κατεχόμενης πόλης του Ασκελόν προθεσμία να την εγκαταλείψουν πριν από τις 5 το απόγευμα σήμερα», ανέφερε ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#BREAKING Hamas’ armed wing Al-Qassam Brigades calls on residents of Israeli city of Ashkelon to leave it before 5 pm local time pic.twitter.com/7RUVNeCMKE

— Anadolu English (@anadoluagency) October 10, 2023