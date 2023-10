Τα πτώματα 1.500 μαχητών της Χαμάς βρέθηκαν σε ισραηλινό έδαφος όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και μεταδίδει το Sky News.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα 123 στρατιωτών που, όπως λένε, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. «Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πρόσωπα των πεσόντων στρατιωτών στον πόλεμο κατά της Χαμάς» αναφέρει το tweet.

These are just some of the faces of the fallen soldiers in the war against Hamas.

We stand by their families in this devastating time and together, we will carry on their memory. pic.twitter.com/Hm0n9sT4lx

— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023