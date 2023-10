Συγκινημένος και αδύναμος να αρθρώσει μία κουβέντα παρουσιάστηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε για τον πόλεμο στο Ισραήλ στο CNN o εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

Όταν ο δημοσιογράφος περιέγραψε τις εικόνες φρίκης από τον πόλεμο, με μωρά να απομακρύνονται βάναυσα από τις μητέρες τους και νεαρές γυναίκες να βιάζονται και να διαπομπεύονται, η συγκίνηση ήταν έκδηλη. «Υπάρχει πολύ θάνατος και καταστροφή στην περιοχή, αλλά δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο» είπε με ένα κόμπο στο λαιμό ο δημοσιογράφος.

«Εεεε» είπε ξεροκαταπίνοντας ο Κίρμπι, «με συγχωρείτε, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις αυτές τις εικόνες. Είναι ανθρώπινες απώλειες, είναι άνθρωποι, μιλάμε για συγγενείς, ξαδέρφια, αδέρφια, αγαπημένους κάποιων. Είναι δύσκολο, απολογούμαι».

White House spokesperson John Kirby breaks down in tears and struggles to speak while discussing the horror of the surprise Hamas attack on Israel: pic.twitter.com/WU96ZZkoDG

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 10, 2023