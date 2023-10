Φρίκη δίχως τέλος στην αιματοχυσία στο Ισραήλ. Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μόνο αποτροπιασμό και θλίψη μπορούν να προκαλέσουν, καθώς άμαχοι χάνουν τη ζωή τους με βάρβαρο τρόπο.

Βίντεο που ανέβηκαν στο Telegram στις 8 Οκτωβρίου και επαληθεύτηκαν από τη Washington Post δείχνουν την εκτέλεση τεσσάρων ισραηλινών ομήρων από μαχητές της Χαμάς. Το αρχικό βίντεο με τους ομήρους, το οποίο τραβήχτηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης το Σάββατο 7/10, ήταν από τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν μαχητές της Χαμάς να αιχμαλωτίζουν Ισραηλινούς πολίτες.

Στο πρώτο βίντεο φαίνονται οι όμηροι στα χέρια της οργάνωσης, σε μια κοινότητα στο νότιο Ισραήλ. Τα χέρια τους είναι δεμένα πίσω από την πλάτη και τους κρατούν άνδρες με στρατιωτικά ρούχα, που φέρουν όπλα τύπου AR. Ορισμένοι περπατούν ξυπόλητοι, ενώ στο βάθος υπάρχει μαύρος καπνός.

Σε δεύτερο βίντεο, που επαληθεύτηκε από την αμερικανική εφημερίδα, βλέπει κανείς τα πτώματα των ομήρων, που φαίνεται να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά -μαλλιά και ρούχα- με τους ομήρους του πρώτου βίντεο. Και τα δύο βίντεο γυρίστηκαν σε απόσταση μόλις ενός μέτρου το ένα από το άλλο.

Washington Post analysis of Hamas videos shows they killed four hostages shortly after taking them captive on Saturday morning. pic.twitter.com/oqcoqRY1gE

— Gabriel Noronha (@GLNoronha) October 9, 2023