Η Γαλλία φέρεται να αποτελεί το κύριο εμπόδιο στο κοινό από αυτοκινητοβιομηχανίες, πολλές ευρωπαϊκές χώρες -με πρώτη τη Γερμανία- όσο και από τους Βρετανούς, αίτημα για τριετή αναβολή των δασμών που, αν δεν υπάρξει μια νέα κοινή απόφαση, θα επιβληθούν από τις αρχές του 2024 στα ηλεκτρικά οχήματα που θα διακινούνται μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της σχετικής συμφωνίας που προέκυψε ανάμεσα σε Μεγ. Βρετανία και EE μετά το Brexit (EU UK Trade and Cooperation Agreement), προβλέπεται η επιβολή δασμών 10% στα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα διασχίζουν την Μάγχη (είτε ξεκινούν από την μία πλευρά είτε από την άλλη) αν το 45% της αξίας τους δεν προκύπτει από εξαρτήματα «made in UK» ή «made in Europe», αντίστοιχα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει αντιταχθεί εξαρχής στον συγκεκριμένο σχεδιασμό, ζητώντας αναβολή της εφαρμογής του με δεδομένο και ότι αφορά οχήματα ηλεκτρικής τεχνολογίας όπου το ακριβότερο «εξάρτημα» είναι η μπαταρία, εκπροσωπώντας περίπου το 40% της συνολικής αξίας ενός EV, και η οποία τυγχάνει στο 99% των περιπτώσεων να προέρχεται από την Ασία ελλείψει –προς το παρόν τουλάχιστον- ευρωπαϊκής παραγωγής που να μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες.

Με τα παραπάνω δεδομένα, κατά τις εκτιμήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών, η επιβολή των δασμών θα έχει κόστος ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο τελικά θα καταστήσει τα ηλεκτροκίνητα ακριβότερα, στοιχείο που εκτός από τον αυτονόητο αντίκτυπο στις πωλήσεις τους, θα εξασφαλίσει και ένα επιπλέον πλεονέκτημα στους κινέζους κατασκευαστές, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την ψαλίδα υπέρ τους κάτι το οποίο, ομολογουμένως είναι το τελευταίο που θα επιθυμούσε η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία όσο και η ΕΕ που έχει εγκαλέσει ήδη την Κίνα για κρατικές επιδοτήσεις στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη.

Παρ΄όλα αυτά και λίγες μόλις ημέρες μετά τη δήλωση του, ευρωπαίου επιτρόπου εμπορίου, V.Dombrovskis υπέρ της τριετούς αναβολής για την επιβολή δασμών, η Γαλλία φέρεται σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο ζήτημα και στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις να αντιτίθεται σθεναρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επικαλούμενη κατά πρώτον ότι μια τυχόν αναβολή θα μπορούσε να επιφέρει καθυστερήσεις σε επενδύσεις με προορισμό την Ευρώπη και αντικείμενο την παραγωγή μπαταριών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Να σημειωθεί ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί μυστικό ότι η γαλλική κυβέρνηση και ο πρόεδρος E.Macron έχουν προαναγγείλει ένα φιλόδοξο σχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση σχεδιάζοντας να μετατρέψουν τον γαλλικό βορρά σε ένα hub παραγωγής μπαταριών το οποίο φυσικά μεταφράζεται και στην προσέλκυση επενδύσεων τόσο από ξένους όσο και γάλλους επενδυτές στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη τον περασμένο Μάρτιο, η γαλλική πλευρά έκλεισε συμφωνία με την ταϊβανεζικη Prologium για την κατασκευή «gigafactory» παραγωγής μπαταριών στην Δουνκέρκη, το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας εκτός Ταϊβάν και το τέταρτο που θα φιλοξενηθεί στην ευρύτερη περιοχή. Το εργοστάσιο της Prologium είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την λειτουργία του το 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος που οι αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη όσο και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών με πρώτη τη Γερμανία, ζητούν τριετή αναβολή στην επιβολή δασμών ανάμεσα σε ΕΕ και Βρετανία, δεν είναι μόνο το αυξημένο κόστος που θα προκύψει από αυτούς, αλλά να δοθεί χρόνος προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία να καλύψει το χαμένο έδαφος στον τομέα παραγωγής μπαταριών.

Σε αυτό το σημείο χρήσιμο θα ήταν να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε ό,τι αφορά την παραγωγή μπαταριών αυτή την στιγμή τα ηνία της αγοράς κρατά η κινεζική CATL με μερίδιο 36,3%, ακολουθεί η επίσης κινεζική BYD με μερίδιο 16,1% ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η κορεατική LG Energy Solution με 13,9%. Οι εταιρείες που απαρτίζουν την δεκάδα είναι η ιαπωνική Panasonic (8%), η κορεατική SK On (5,2%), η κινεζική CALB (4,3%), η κορεατική Samsung SDI (4,2%), η κινεζική Guoxuan (2.2%), και οι ίδιας εθνικότητας EVE και Sunwoda με μερίδια αγοράς 2,2% και 1.6% ενώ ένα ποσοστό 6% περιέρχεται σε τρίτους κατασκευαστές.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και γάλλους αξιωματούχους η Γαλλία δεν επιθυμεί την αναβολή καθώς εκτός από την αποθάρρυνση των επενδύσεων, αυτή θα αποτελούσε λάθος πολιτικό μήνυμα. Σύμφωνα με διαρροές από την γαλλική πλευρά δεν είναι δυνατόν μια χώρα να αποχωρεί από την Ένωση χωρίς κόστος και να επωφελείται από ευνοϊκές ρυθμίσεις. Αυτό που επίσης αξίζει να αναφερθεί είναι ότι σε περίπτωση που τελικώς επιβληθούν οι δασμοί την προβλεπόμενη ημερομηνία αυτό θα έχει επιπτώσεις και στη Renault η οποία ανήκει κατά ένα ποσοστό στο γαλλικό κράτος όσο και στις Peugeot-Citroen του ομίλου Stellantis.

Εξάλλου η Βρετανία είναι από τις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου της επικράτειας απορροφώντας σχεδόν το 1/4 της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Βέβαια πάντα υπάρχει και ο αντίλογος ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση, προέρχεται από τη δημοτικότητα των κινεζικής προέλευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη γηραιά αλβιόνα τα οποία το 2022 αντιστοιχούσαν στο 1/3 των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων και παρά το γεγονός ότι και σε αυτά επιβάλλονται δασμοί 10%.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των δασμών εκτός από το κόστος των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, o ΑCEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου) εκτιμά ότι η εφαρμογή τους την 1η Ιανουαρίου 2024 θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτου κατά 480.000 αυτοκίνητα μέσα στην επόμενη τριετία.