Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε χθες Κυριακή την κατ’ αυτόν «ιστορική» απόφαση της Ολλανδίας και της Δανίας να παραδώσουν στην Πολεμική Αεροπορία της χώρας του συνολικά 61 μαχητικά αεροσκάφη F-16 (Lockheed Martin), δυο μέρες μετά το πράσινο φως των ΗΠΑ.

«Οι πολεμιστές μας θα λάβουν 42 σούπερ μαχητικά αεροσκάφη» από την Ολλανδία, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο αρχηγός του κράτους, ευχαριστώντας τον ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε.

F-16s will instill fresh confidence and motivation in both warriors and ordinary citizens. They will produce fresh results for Ukraine and the rest of Europe.

I thank you once again, dear @MinPres Mark, @Statsmin Mette, your teams, and the peoples of the Netherlands and Denmark. pic.twitter.com/ffSdtMHkfI

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023