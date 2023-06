Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανατίναξη του φράγματος Καχόβκα στην Χερσώνα καθώς εκκενώνονται μέχρι αυτή την ώρα εκατοντάδες σπίτια, λόγω του νερού που έχει πλημμυρίσει μεγάλο κομμάτι της ανατολικής ουκρανικής περιφέρειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την Τρίτη την καταστροφή βασικού υδροηλεκτρικού φράγματος στη νότια Ουκρανία ως «ακόμη ένα παράδειγμα» της βάρβαρης επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Πρόκειται για νέο σημάδι κλιμάκωσης, το οποίο κλιμακώνει την αποτρόπαια και βάρβαρη φύση της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας σε πρωτοφανή επίπεδα». σημείωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πέτερ Στάνο.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου από την Κομισιόν.

Σύμφωνα με δήλωση στο TASS του διορισμένου από τη Ρωσία δημάρχου της πόλης, η Νόβα Καχόβκα έχει πλέον πλημμυρίσει. Ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν πως έχουν πλημμυρίσει περίπου 600 σπίτια, μετέδωσε το TASS.

Swans near the Palace of Culture in Nova Kakhovka. pic.twitter.com/JFzSwKYUC7

Περίπου 16 χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν σε περίπτωση πλημμυρών, υποστήριξε ο πρώην υπουργός της Ουκρανίας, Άντον Γκερασένκο. Με την ανατίναξη του γιγαντιαίου φράγματος Καχόβκα στη νότια Ουκρανία που βρίσκεται στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Χερσώνα θα μπορούσε να απελευθερωθούν 18,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Bild».

BREAKING:

Russia just blew up the Kakhovka dam (same size as the Hoover dam.)

The water from the Kakhovka reservoir is flowing toward the city of Kherson.

Thousands of people risk drowning and the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is at risk.

Terrorism!pic.twitter.com/bwhyhARktL

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023