Σε μία ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόφαση προχώρησε η διοίκηση του BBC καθώς επέλεξε να απομακρύνει τον Γκάρι Λίνεκερ από την παρουσίαση της εκπομπής «Match of the Day» μετά το σχόλιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για την κυβέρνηση της Αγγλίας και τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί.

Ωστόσο, λίγα 24ωρα αργότερα και μετά τον σάλο που ξέσπασε οι δύο πλευρές ήρθαν σε συνεννόηση και ο Γκάρι Λίνεκερ ανακοίνωσε επισήμως την επιστροφή του.

«Είμαι χαρούμενος που βρήκαμε μία λύση , ανυπομονώ να βρεθώ ξανά στον αέρα», έγραψε στο twitter.

I have been presenting sport on the BBC for almost 3 decades and am immeasurably proud to work with the best and fairest broadcaster in the world. I cannot wait to get back in the MOTD chair on Saturday. 2/4

