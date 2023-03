Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε βόρεια του Καΐρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 16, ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές. Ήταν το τελευταίο από μια σειρά σιδηροδρομικών δυστυχημάτων στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Ο εκτροχιασμός συνέβη καθώς το τρένο περνούσε από έναν σταθμό στην πόλη Qalyub καθ’ οδόν προς την πόλη Menouf στο Δέλτα του Νείλου, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι κρατικοί εισαγγελείς.

Τουλάχιστον 20 ασθενοφόρα στάλθηκαν στο σημείο και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές.

Βίντεο από τα επακόλουθα της σύγκρουσης που αναρτήθηκαν στο Facebook έδειχναν πλήθος ανθρώπων και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συγκεντρώνονται γύρω από τα βαγόνια, τα οποία παρέμειναν όρθια μετά τον εκτροχιασμό. Σε άλλα πλάνα φαίνονται επιβάτες να ανασύρονται από τα συντρίμμια μέσα από τα παράθυρα των σιδηροδρομικών βαγονιών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα, η σιδηροδρομική αρχή της Αιγύπτου δήλωσε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από λάθος του οδηγού.

Train derails and crashes into the platform at Qalyoub train station in Qalyoubiya governorate, killing one and injuring 16 pic.twitter.com/VrrRxK3jVO

— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) March 7, 2023