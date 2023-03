Γερμανία καλεί Ρωσία να επιστρέψει στη συνθήκη New START για τα πυρηνικά Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ κάλεσε σήμερα τον Ρώσο ομόλογό της Σεργκέι Λαβρόφ να επιστρέψει η χώρα του στην πλήρη εφαρμογή της συνθήκης New START για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. «Σας ζητώ, κ. (Σεργκέι) Λαβρόφ να επιστρέψετε στην πλήρη εφαρμογή της new START«, σημείωσε η Μπέρμποκ στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης για […]