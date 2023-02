Η Νίκι Χέιλι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των εκλογών του 2024.

Η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας, θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις εκλογές του 2024, κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν κάποτε το αφεντικό της.

«Είμαι η Νίκι Χέιλι και είμαι υποψήφια για πρόεδρος», δηλώνει σε βίντεο που έδωσε η ίδια στη δημοσιότητα σήμερα.

Η Χέιλι είχε δηλώσει παλαιότερα πως δεν θα επιδίωκε να αναμετρηθεί με τον Τραμπ, εάν αυτός έθετε ξανά υποψηφιότητα, αλλά η θέση της έκτοτε έχει αλλάξει.

«Ήρθε η ώρα για μια νέα γενιά», είχε γράψει στο Twitter πριν από ένα μήνα. «Είναι ώρα για νέα ηγεσία. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Η Αμερική αξίζει τον αγώνα – και μόλις ξεκινάμε».

Η Χέιλι, κόρη Ινδών μεταναστών, στην αρχή του βίντεο μίλησε για το πώς ένιωθε «διαφορετική» μεγαλώνοντας στο Μπάμπεργκ της Νότιας Καρολίνας.

Εάν κερδίσει στις προκριματικές εκλογές, η Χέιλι θα είναι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Ασιάτισσα – Αμερικανίδα που θα λάβει το χρίσμα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τις προεδρικές εκλογές.

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023