«Ευτυχώς που υπάρχετε». Αυτό δήλωσε Τούρκος στρατηγός της στρατοχωροφυλακής ευχαριστώντας τους διασώστες της ΕΜΑΚ για τη βοήθεια που προσέφεραν από την πρώτη στιγμή μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία.

Λίγο πριν την επίσκεψη του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του Τούρκου ομολόγου Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε σημεία που έχουν καταρρεύσει κτίρια, πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα μια συγκινητική συνάντηση ανάμεσα στις ελληνικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ με τούρκους αξιωματικούς.

Χαρακτηριστική ήταν δήλωση τούρκου στρατηγού της στρατοχωροφυλακής ο οποίος ευχαριστώντας του έλληνες διασώστες δήλωσε: «Να ξέρουν οι Έλληνες φίλοι μας ότι οι Τούρκοι, τα αδέρφια τους, αν -θεός φυλάξοι- συμβεί κάτι, θα είμαστε οι πρώτοι που θα σπεύσουμε. Μόνο με αλληλοϋποστήριξη μπορεί να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστροφές. Ο σεισμός επηρέασε 10 πόλεις. Ευτυχώς που υπάρχετε» είπε.

Ο θερμός εναγκαλισμός Δένδια – Τσαβούσογλου

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποδέχθηκε τον Νίκο Δένδια στα Άδανα όπου και έφτασε ο Ελληνας ΥΠΕΞ λίγο μετά τις 09.00 στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στη σεισμόπληκτη Τουρκία.

Οι δύο πολιτικοί μετά την ανταλλαγή του εναγκαλισμού μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, απομακρύνθηκαν και συνομίλησαν ιδιωτικά.

Λίγο αργότερα έφτασαν στην Αντιόχεια όπου και προέβησαν σε κοινές δηλώσεις. «Δεν χρειάζονται φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Παράλληλα εξέφρασε την υπερηφάνια του για το σημαντικό έργο της ελληνικής αποστολής στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας, και συμπλήρωσε ότι τόσο η ΕΜΑΚ όσο και τα διεθνή συνεργεία έχουν καταφέρει να διασώσουν 205 ανθρώπινες ζωές.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει τον τουρκικό λαό να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πλήγμα δεν σταματά εδώ, καθώς με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα θα κάνει ότι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία είτε σε διμερές επίπεδο είτε στο πλαίσιο συμμετοχής της στην ΕΕ.

Επίσης, ευχαρίστησε τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τα θερμά του λόγια «για το έργο της ελληνικής αποστολής αλλά και για την παρουσία μας εδώ. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ζωές που διασώθηκαν τόσο από την ΕΜΑΚ και τους Ευρωπαίους διασώστες, αυστριακούς ολλανδούς και Ισλανδούς, 205 ανθρώπινες ζωές.

«Πέρα από αυτό να προσυπρογράψω αυτό που είπε ο Μεβλούτ ότι δεν χρειάζονται φυσικές καταστροφές για να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Να δηλώσω την υπερηφάνια για Έλληνες διασώστες γιατί αυτή τη δύσκολη ώρα βοήθησαν τον τουρκικό λαό.

Τέλος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στον ίδιο τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου αλλά και στην τουρκική κυβέρνηση για την υποδοχή του.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA ( United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σε Τουρκία και Συρία.

Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.