Ας είμαστε ειλικρινείς.. Στην Ελλάδα, ελάχιστοι είναι εκείνοι που παρακολουθούν το Super Bowl σοβαρά, αντιλαμβάνονται το παιχνίδι, τους κανόνες του και είναι σε θέση να παρακολουθήσουν έναν αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακόμα και αν πρόκειται για τον μεγάλο τελικό.

Εκείνο όμως που δεν χάνουμε με τίποτα, κάθε χρόνο, εδώ και χρόνια, είναι το Halftime Show. Ήδη από τις πρώτες εκδόσεις του Super Bowl, η ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ήταν από τα πιο δυνατά χαρτιά της διοργάνωσης. Τα πρώτα χρόνια απολαμβάναμε συνήθως μεγάλες ροκ μπάντες που ερμήνευαν μεγάλες επιτυχίες, όμως υπήρξαν και χρονιές που το ημίχρονο έμεινε βουβό, χωρίς καθόλου «μουσική επένδυση».

Όλα άλλαξαν στην ιστορία του Halftime Show όταν το 1993 ανέβηκε στη σκηνή ο Michael Jackson κι ερμήνευσε ένα επικό σετ πέντε τραγουδιών στην πόλη Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Εκείνη η performance του βασιλιά της ποπ θεωρείται ακόμα ένα από τα πιο μαγικά θεάματα που παρακολουθήσαμε ποτέ στη διοργάνωση.

Έκτοτε, κάθε χρόνο, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στο Halftime Show. Ο Jackson έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά, κάνοντας το δεκαπεντάλεπτο αυτό πραγματικό στοίχημα τόσο για τη διοργάνωση όσο και για τον εκάστοτε καλλιτέχνη που αναλάμβανε.

Το 1996, η Diana Ross ξεκίνησε το σετ της με παλιές επιτυχίες των Supremes ανεβασμένη πάνω σε μια μηχανική πλατφόρμα, συνοδευόμενη από εκατοντάδες χορευτές. Το αποτέλεσμα ήταν ένα περίτεχνο και καλοκουρδισμένο υπερθέαμα. Αρκετά τραγούδια και αλλαγές κοστουμιών αργότερα, η Ross άφησε τη σκηνή με στυλ και χάθηκε στον νυχτερινό ουρανό με ελικόπτερο.

Ο «καλλιτέχνης δυναμίτης», ο πιο σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος στη μουσική βιομηχανία, η αυτού εξοχότης του James Brown, ήταν ένα από τα κορυφαία ονόματα του ημιχρόνου του 1997, μαζί με τους ZZ Top και τους Blues Brothers.

Στη δεκαετία του 2000, η φρενίτιδα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Το 2001, οι Aerosmith ξεσήκωσαν το ημίχρονο του Super Bowl, ολοκληρώνοντας το ανεπανάληπτο σόου με μια αρκετά διαγορετική εκδοχή του «Walk This Way», με τη βοήθεια των NSYNC, της Britney Spears, της Mary J. Blige και του Nelly.

Φυσικά, στη σκηνή του Super Bowl δεν έχουν εμφανιστεί μόνο Αμερικανοί καλλιτέχνες. Προσκεκλημένοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα από άλλες χώρες περιλαμβάνουν τους Phil Collins, Paul McCartney, Coldplay, The Rolling Stones και U2, οι οποίοι ερμήνευσαν τρία τραγούδια στο Super Bowl του 2002, το οποίο ήταν αφιερωμένο στα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Τι είναι πιθανό να τραγουδήσει η Rihanna στο φετινό ημίχρονο του Super Bowl;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το halftime show διαρκεί μεταξύ 12 και 15 λεπτών, δεν είναι λίγες οι επιτυχίες της Rihanna που έχουν πολλές πιθανότητες να ακουστούν απόψε. Στη 17χρονη καριέρα της, η RiRi έχει δει 14 τραγούδια από τα τραγούδια της να σκαρφαλώνουν στο Νο. 1 και 32 να προσγειώνονται στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες που αναμένεται να μπουν στο σετ με κάποια μορφή είναι τα «Umbrella», «Don’t Stop the Music», «SOS», «Disturbia», «Rude Boy», «Only Girl (In the World)», «We Found Love», «Diamonds», «Work», «Needed Me» και «Love on the Brain».

Είναι αρκετά δύσκολο η Rihanna να επιλέξει το «Lift Me Up», την υποψήφια για Όσκαρ μπαλάντα της από το «Black Panther: Wakanda Forever», καθώς τα ημίχρονα του Super Bowl τείνουν προς τα μέγιστα BPM. Όμως, ποτέ δεν ξέρεις…

Φέτος, επίσης, είναι η πρώτη χρονιά που η Apple Music αναλαμβάνει τον έλεγχο του Halftime, παίρνοντας τα ηνία από την Pepsi που είχε τον έλεγχο για χρόνια. Ενόψει της αποψινής εμφάνισης της Rihanna, κάναμε μια αναδρομή στα Halftime Shows που έχουν αφήσει ιστορία.

Ιδού τα 5 κορυφαία Super Bowl Halftime Shows, ξεκινώντας από το δικό μας λιγότερο αγαπημένο μέχρι εκείνο που θεωρούμε πέρα για πέρα αξεπέραστο:

The Blues Brothers / ZZ Top (1997)

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι Blues Brothers πέθαναν με τον John Belushi το 1982. Αλλά ο Dan Aykroyd θέλησε πως κάτι τέτοιο δεν ήταν αλήθεια. Το 1997, ο ηθοποιός-τραγουδιστής έπεισε τον μικρότερο αδελφό του εκλιπόντος Belushi, τους Jim και John Goodman, καθώς και τους ZZ Top, να διοργανώσουν ένα bluesy πάρτι στο ημίχρονο με θορυβώδεις εκτελέσεις του «Everybody Needs Somebody to Love» και του «Soul Man». Και δεν ήταν μόνο αυτό: την παράσταση έκλεψε ο ξεχωριστός καλεσμένος James Brown, ο οποίος, φορώντας ένα ροζ σατέν κοστούμι, φώναζε «Get funky!» κατά τη διάρκεια του «I Feel Good».

Bruce Springsteen and The E Street Band (2009)

Supertazón 2009: Bruce Springsteen & The E-Street Band. from Springsteen Chile on Vimeo.

Ο Bruce Springsteen τα έδωσε όλα για το ημίχρονο του 2009, τραγουδώντας κλασικά κομμάτια από το «Born to Run» μέχρι το «Glory Days» μαζί με τους «The E Street Band». Ήταν επίσης το πρώτο show που είχε ζωντανό κοινό στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Ο Springsteen το απαίτησε, λέγοντας ότι δεν ήθελε να εμφανιστεί χωρίς την παρουσία κοινού. Σύντομα, κάθε καλλιτέχνης άρχισε να ζητά από τη διοργάνωση την παρουσία ζωντανού κοινού.

Beyoncé (2013)

Beyoncé Halftime Show (Feb-03-2013) from DJ 7Up on Vimeo.

Η εμφάνιση της Beyoncé έγινε σε μια εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ένα νέο, φρέσκο μέσο για να συμμετέχει κανείς, μετατράπηκαν στη μαζική αγοά που είναι σήμερα. Η εμφάνισή της προκάλεσε 299.000 tweets ανά λεπτό – καθιστώντας την την πιο πολυδιαφημισμένη παρουσία που είχε δει ποτέ η πλατφόρμα. Ήταν ένα από τα πρώτα ζωντανά γεγονότα που απέδειξε τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, την εβδομάδα που ακολούθησε, η Beyoncé είδε τις πωλήσεις της μουσικής της να ανεβαίνουν κατά 80% από την προηγούμενη της εμφάνισής της εβδομάδας.

Michael Jackson (1993)

Superbowl Michael Jackson 1993 from Jennifer Alvarez Caicedo on Vimeo.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από εκείνη τη μνειμιώδη εμφάνιση του Michael Jackson στο Super Bowl, που έμελλε να αλλάξει τον ρού της ιστορίας του θεσμού. Χωρίς αμφιβολία, το σετ του Jackson – το οποίο ξεκίνησε με το «Jam» και στη συνέχεια ακολούθησαν τα «Billie Jean», «Black or White» και «We Are the World» πριν ολοκληρωθεί με το «Heal the World» – μετέτρεψε το ημίχρονο του Super Bowl σε δικό του blockbuster event, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η τηλεθέαση αυξήθηκε από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο δεύτερο, καθώς οι θεατές παρακολουθούσαν σε όλο τον κόσμο.

Prince (2007)

Πολλοι είναι εκείνοι που θα συνφωνήσουν ότι δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο Halftime Show από αυτό του Prince. Ο εμβληματικός σταρ μετέτρεψε το δεκαπεντάλεπτο διάλειμμα του Super Bowl κυριολεκτικά σε μια μίνι συναυλία. Τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες, όπως το «1999», καθώς και διασκευές τραγουδιών όπως το «All Along the Watchtower», το «Proud Mary», ακόμα και το «Best of You» των Foo Fighter. Αλλά η μεγαλύτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ερμήνευσε το «Purple Rain», παλεύοντας με την καταρρακτώδη βροχή του Μαϊάμι.