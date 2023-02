Νέα Γουινέα: Σεισμός 5,9 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός έπληξε τη Νέα Γουινέα.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή καταστροφές από τον σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών που έπληξε σήμερα την ανατολική περιοχή της νησιωτικής χώρας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 104 χιλιομέτρων, έναντι της αρχικής αναφοράς για εστιακό βάθος 109 χιλιομέτρων όπως ανακοίνωσε το EMSC.

Η αρχική μέτρηση, όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω ανάρτηση έκανε λόγο για 6 Ρίχτερ.

🔔#Earthquake M6.0 occurred 41 km SE of #Kainantu (Papua New Guinea) 10 min ago (local time 22:22:29). More info at:

— EMSC (@LastQuake) February 4, 2023