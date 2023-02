Κριμαία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από πυρκαγιά

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε κτίριο προσωρινής στέγασης εργατών κατασκευαστικών έργων στην Σεβαστούπολη, στην χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσαν σήμερα το πρωί διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι.

Επικαλούμενο τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η πυρκαγιά, που ξέσπασε στη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο αυτό που βρίσκεται στα περίχωρα της Σεβαστούπολης, οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής συσκευής.

Η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία την χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία αναγνωρίζεται ως έδαφος της Ουκρανίας από τις περισσότερες χώρες, το 2014. Το Κίεβο έχει πει ότι σχεδιάζει την ανάκτησή της με τη βία.

Ο Μιχαήλ Ραζνοζάγεφ, ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης, δήλωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε διώροφη εστία που στεγάζει εργάτες της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Ταβρίντα, νέας οδικής αρτηρίας που συνδέει την Σεβαστούπολη και την Συμφερούπολη, στην χερσόνησο της Κριμαίας.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, συνολικά 185 άνθρωποι βρίσκονταν στο μικρό διώροφο κτίριο, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

A two-story construction module caught fire in occupied #Sevastopol, #Crimea. The fire took place on an area of 200 square meters. Five people died. pic.twitter.com/I6XO7EYNRs

— DEFCON (@DEFCONNEWSTV) February 2, 2023