Χωρίς τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης έληξε και η δεύτερη συνάντηση της Κομισιόν για την επιδημία Covid-19 στην Κίνα, αν και η πλειοψηφία των χωρών-μελών τάχθηκε υπέρ των ελέγχων στους ταξιδιώτες.

Οι συνομιλίες της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, του ΠΟΥ και ανεξάρτητοι ειδικοί, θα συνεχιστούν την Τετάρτη στον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων IPCR, ανέφερε η Κομισιόν. Ο πρώτος γύρος συνομιλιών ολοκληρώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου χωρίς ανακοινώσεις.

Όπως ανέφερε μέσω Twitter η εκπρόσωπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, στη συνάντηση της Τρίτης υπήρξε «σύγκλιση» όσον αναφορά τα προαναχωρησιακά τεστ Covid για όσους ταξιδεύουν από Κίνα προς ΕΕ.

