Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για τον θάνατο του πρώην πάπα Βενέδικτου

Τη θλίψη αλλά και τα συλλυπητήριά του εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τον θάνατο του πρώην πάπα Βενέδικτου ‘ΙΣΤ, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, εκφράζει τα βαθύτατα συλληπητήριά του στον Πάπα Φραγκίσκο, την Αγία Έδρα, τους οικείους του και στους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο.

It is with great sadness that we received the news of the passing of the Pope Emeritus, Benedict XVI. At this time of sorrow, we extend our deepest condolences to His Holiness Pope Francis, the #HolySee, his loved ones & to Catholics all around the world pic.twitter.com/9M2N2LyOPN

