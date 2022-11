Μητσοτάκης: «Το ΦΚΘ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας»

Στο πλαίσιο της νέας ενότητας του Φεστιβάλ Agora Series πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τίτλο «The Triangle of Happiness: International Series – Entertainment Services- Movies», την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας. Τη συζήτηση τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της χώρας σε θέματα στήριξης και ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρμόδιος για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Eσωτερικών, Αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, βουλευτές και εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής. Το Φεστιβάλ εκπροσώπησαν οι Ελευθερία Θανούλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ, Γρηγόρης Βαρδαρινός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ, Σπύρος Βούγιας, Θέμις Μπαζάκα και Φίλιος Στάγκος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ. Στο πάνελ, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινημαγράφου, συμμετείχαν οι κορυφαίοι επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου Ferdinand Dohna (Beta Film), Sam Hoyle (Sky Studios), Peter Nadermann (Nadcon Film) Richard Pommérat (N9ne Studio), Veronica Vitali (NETFLIX), Boban Jevtic (Firefly Productions), Julien Leroux (Paper Entertainment), ενώ τη συζήτησε συντόνισε ο Jac Ntim (Deadline).

Την εκδήλωση προλόγισε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης, μιλώντας για το νέο εγχείρημα της Αγοράς, Agora Series, και τη συνεχή μεταβολή και εξέλιξη του τηλεοπτικού περιεχομένου: «Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υφυπουργέ Εσωτερικών, κύριε Υφυπουργέ Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πρώτη ομιλία του Agora Series, την πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που σας καλωσορίζουμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για να μοιραστούμε το όραμά μας για τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της ψυχαγωγίας. Σήμερα λανσάρουμε το Agora Series, ένα τμήμα της Αγοράς που ιδρύθηκε πρόσφατα με σκοπό να στήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους επαγγελματίες που δημιουργούν σειρές για τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming. Αυτό το νέο τμήμα του Φεστιβάλ ευελπιστούμε να μεταμορφωθεί, με την υποστήριξή σας, σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο σημείο συνάντησης για τη διεύρυνση της τηλεοπτικής παραγωγής. Το σημείο εστίασης του Φεστιβάλ είναι η τέχνη του κινηματογράφου και, τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει τηλεοπτικές παραγωγές που είχαν κινηματογραφική αισθητική, όπως το Twin Peaks του Ντέιβιντ Λιντς, το The Wire ή το The Sopranos, που άλλαξαν την οπτική μας για το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια του τηλεοπτικού περιεχομένου. Στο κλίμα της εποχής, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δεσμεύεται να βοηθήσει την ελληνική βιομηχανία να βρει νέα κανάλια, νέες αγορές, να κυνηγήσει νέα βραβεία, να προσφέρει νέες ευκαιρίες εργασίας και να επικοινωνήσει με τον κόσμο».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Ανδρεαδάκης έδωσε τον λόγο στον Νικόλα Γιατρομανωλάκη, Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το όνομα του Φεστιβάλ έχει τον χαρακτηρισμό “κινηματογράφου”, κι αυτό γεννά την απορία του γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ και γιατί ξεκινάμε τη συζήτηση αυτή γύρω από τις τηλεοπτικές σειρές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα πράγματα αλλάζουν. Και το Φεστιβάλ άλλαξε κι αυτό μέσα στα χρόνια. Στην αρχή, δεν υπήρχε το κομμάτι της Αγοράς, το οποίο είναι πλέον ζωτικής σημασίας. Επίσης, όπως μάθαμε τα τελευταία χρόνια, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ κινηματογράφου και τηλεόρασης γίνεται πιο θολή. Αυτό έγινε ακόμη πιο προφανές μέσα στην πανδημία και προώθησε τις πλατφόρμες και την παρουσία τους στις ζωές μας. Μας έκανε επίσης να αμφισβητήσουμε διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και μοντέλα διανομής. Ωστόσο, κάποια πράγματα όπως το περιεχόμενο, δεν αλλάζουν, και θα είναι πάντα σημαντικά σ’ αυτή τη βιομηχανία. Κι αυτό είναι κάτι που θέλουμε να εξερευνήσουμε μαζί. Είναι μια καθοριστική στιγμή για το Υπουργείο Πολιτισμού, για το Φεστιβάλ αλλά και για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, για να διευρύνουμε την οπτική μας προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι επίσης σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι αυτό είμαστε οι μόνοι που αλλάζουμε, καθώς ακόμη και η Eurimages συζητά πλέον για τις τηλεοπτικές σειρές εκτός από το σινεμά. Για τα υπόλοιπα που αλλάζουν θα ακούσετε περισσότερα στη συζήτηση που ακολουθεί, αλλά κι εμείς αλλάζουμε πολύ ως Κυβέρνηση. Καθώς μιλάμε για ιστορίες σήμερα, μια ιστορία λέει πως όταν ο Γούντι Άλεν ήθελε να γυρίσει το Ακαταμάχητη Αφροδίτη λίγες δεκαετίες πριν, εδώ στην Ελλάδα, οι κρατικές μας υπηρεσίες ήταν πολύ πρόθυμες να του κάνουν υποδείξεις για το σενάριό του, με αποτέλεσμα αποφάσισε να γυρίσει την ταινία στη Σικελία. Πλέον είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο ανοιχτοί, πιο δεκτικοί και καταλαβαίνουμε πλέον την αξία της βιομηχανίας αυτής, αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται σ’ αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος που γυρίζονται στην Ελλάδα περισσότερες ταινίες από ποτέ, ακόμη και μέσα στην πανδημία. Είμαι βέβαιος η κινηματογραφική βιομηχανία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αύξηση της πολιτιστικής απασχόλησης στην Ελλάδα κατά 17% μεταξύ 2020 και 2021. Θα ήθελα να καλέσω τον Πρωθυπουργό στη σκηνή για να μιλήσει περισσότερο για τη στρατηγική μας, αλλά και να τον ευχαριστήσω για τη διορατικότητα του για τη σημασία αυτό του πεδίου, απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς μόνο με τον προσεκτικό συντονισμό διαφόρων φορέων και μηχανισμών της Κυβέρνησης είναι εφικτό να υλοποιηθεί».

Αμέσως μετά, στη σκηνή ανέβηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Θα ήθελα να ξεκινήσω, ευχαριστώντας όλους όσοι βρίσκονται στο πάνελ, για τη συμμετοχή τους σε μια εξαιρετικά διαφωτιστική -όπως είμαι βέβαιος ότι θα είναι- συζήτηση που θα παρουσιάσει το σημερινό τοπίο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στον κόσμο. Αν κοιτάξει κανείς την ποιότητα της δουλειάς, στην προώθηση της οποίας έχουν συμβάλλει -με παραγωγές μεταξύ άλλων, όπως The Killing, Dr. Who, Tehran, War and Peace, Borgia- είναι βέβαιο πως από τη συζήτηση θα αντλήσει μία πολύ ουσιαστική εικόνα που -είμαι σίγουρος- δεν θα θέλει να χάσει. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα προσωπικά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ όλους για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ενημερώθηκα για τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Και είναι σημαντικό ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα, ανάμεσα στα πιο ταλαντούχα και δημιουργικά μυαλά στη χώρα μας και στον κόσμο. Όπως γνωρίζετε, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας και -όπως επισημάνατε- η διαχωριστική γραμμή μεταξύ κινηματογράφου και τηλεόρασης γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη. Και αποδεικνύεται πόσο ισχυρή είναι σήμερα αυτή η βιομηχανία. Με πολύ μεγαλύτερη προβολή των ελληνικών ταλέντων στις διεθνείς αγορές, περισσότερες συμπαραγωγές και περισσότερες ξένες παραγωγές που γυρίστηκαν στην Ελλάδα. Αρκετές απ’ αυτές γυρίζονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ Περιφερειάρχη. Και, όπως αντιλαμβάνομαι, πιθανώς να ακολουθήσουν κι άλλες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Μόνο πέρυσι είχαμε 200 παραγωγές στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 20 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και περισσότερες από 20 τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές από μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ. Ο φετινός νικητής του Χρυσού Φοίνικα, Το Τρίγωνο της Θλίψης (The Triangle of Sadness), ήταν συμπαραγωγή της Heretic, μιας ελληνικής εταιρείας παραγωγής, και γυρίστηκε κατά μεγάλο μέρος στο νησί της Εύβοιας. Παράλληλα, η ταινία μικρού μήκους της Εύης Καλογηροπούλου, Στον Θρόνο του Ξέρξη (On Xerxes’ Throne), έλαβε το βραβείο του Canal+ στην κατηγορία της, στην Εβδομάδα Κριτικής στις Κάννες. Όπως σημείωσε ένα περιοδικό της κινηματογραφικής βιομηχανίας: “Παρά τις επιπτώσεις του COVID-19 και την οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία έχει αναδειχθεί ως υπολογίσιμη δύναμη στην παγκόσμια σκηνή”», δήλωσε αρχικά ο Πρωθυπουργός.

«Φυσικά, δεν έχουμε όλοι το ταλέντο ώστε να είμαστε μέρος της δημιουργικής διαδικασίας. Αλλά εμείς στην Κυβέρνηση καταλαβαίνουμε ότι η δημιουργία μιας ταινίας δεν είναι απλώς ένα δημιουργικό εγχείρημα. Είναι επίσης ένα οικονομικό εγχείρημα, που είναι σημαντικό για ολόκληρη τη χώρα -αυτός ο κλάδος απασχολεί, άμεσα και έμμεσα, πάνω από 100.000 άτομα, ενώ ασφαλώς έχει ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και περιοχές. Από την πρώτη στιγμή, παρουσιάσαμε μια ξεκάθαρη στρατηγική που ουσιαστικά εδραζόταν σε τρεις πυλώνες, που στοχεύουν στη στήριξη και ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, η οποία συνεχίζει να χτίζει πάνω στην επιτυχία που γνώρισε τα τελευταία χρόνια. Σε όλους τους τομείς της οικονομίας στόχος μας ήταν πάντα να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για επιχειρήσεις και επενδύσεις. Αυτό ισχύει φυσικά και για τον δικό σας κλάδο. Επομένως, ο πρώτος πυλώνας της στρατηγικής μας περιστρέφεται γύρω από την παροχή κινήτρων, με τη χώρα μας να προσφέρει τώρα ένα από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα σε ολόκληρη την ΕΕ και να έχει περαιτέρω απλοποιήσει διαδικασίες αιτήσεων και πιστοποίησης. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από σας γνωρίζετε για το πρόγραμμα κινήτρων που προσφέρουμε. Δεν εφηύραμε και πάλι τον τροχό. Κοιτάξαμε τι έκαναν άλλες χώρες και προσπαθήσαμε να το κάνουμε κάπως καλύτερα. Έχουμε, λοιπόν, ένα cash rebate ύψους 40% σε επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται από παραγωγές στην ελληνική επικράτεια, για όλα τα οπτικοακουστικά έργα. Περισσότερα από 140 εκατομμύρια ευρώ διανεμήθηκαν πέρυσι. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με ένα κίνητρο φορολογικής ελάφρυνσης της τάξης του 30% για επιλέξιμες δαπάνες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Προσθέσαμε σε αυτά τα κίνητρα την επιλεξιμότητα τιμολογίων για συντελεστές που δεν διαμένουν στην Ελλάδα, σε περιπτώσεις παραγωγών με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 8 εκατομμύρια -και έως το 50% του επιλέξιμου κόστους. Ενώ υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που μπορεί να εγγυηθεί τραπεζικά δάνεια έως και 900.000 ευρώ για τον οπτικοακουστικό τομέα, και το πρόγραμμα «Entrepreneurship 360», ένα ειδικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων για την στήριξη οπτικοακουστικών στούντιο. Ο δεύτερος πυλώνας μας είναι οι υποδομές. Έχουμε επίγνωση της έλλειψης επαρκών soundstages (στούντιο ηχογράφησης), το οποίο αποτελεί πρόκληση και για τον λόγο αυτό γνωρίζουμε πως χρειαζόμαστε περισσότερες υπερσύγχρονες υποδομές, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να γίνει η σημαντική δύναμη στον οπτικοακουστικό τομέα που πρέπει να είμαστε. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τέτοιου τύπου επενδύσεις. Και κάποιες από αυτές θα λάβουν χώρα σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως θα πρέπει να αναφέρω πως οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από εξαιρετικά χαμηλά δάνεια από τον μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Τα δάνεια αυτά έχουν επιτόκιο κάτω του 1%, το οποίο είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό δεδομένου του σημερινού περιβάλλοντος επιτοκίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και φυσικά, ο τελευταίος πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η το ανθρώπινο κεφάλαιο. Χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους και ειδικά τις κατάλληλες δεξιότητες, αυτή η βιομηχανία δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Έτσι, η κατάλληλη αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συνεργείων, τα σωστά εργαστήρια για τη δημιουργία περιεχομένου μέσω προγραμμάτων όπως το Incubating the Film Industry του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και η ανάπτυξη εθνικής Σχολής Οπτικοακουστικών Μέσων, αυτά είναι ακριβώς τα εργαλεία που θέλουμε να αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τις δεξιότητες, κυρίως για τους νέους ταλαντούχους ανθρώπους που έχουμε, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην οπτικοακουστική βιομηχανία. Περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά από εδώ, στην πόλη της Δράμας, η οποία είναι γνωστή για το δικό της Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, σχεδιάζεται ένα νέο οπτικοακουστικό cluster, καθώς και μια σχολή κινηματογράφου, για να δώσει ώθηση στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και να συμβάλλει στην καλλιέργεια νέων ταλέντων. Εκτός από όλα αυτά, προχωράμε προς ένα απλούστερο, πιο αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε αυτό. Προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε τη διαδικασία λιγότερο πολύπλοκη ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Και αυτό περιλαμβάνει μία πιο απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης, την ανάπτυξη ενός δικτύου τοπικών γραφείων για ταινίες και τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της βιομηχανίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι η ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία θα λάβει τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση που της αξίζει. Και για να διασφαλίσουμε πως το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι απλοποιημένο, ώστε να ελευθερωθεί ο χρόνος των παραγωγών για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα. Να λένε, δηλαδή, τις ιστορίες που όλοι αγαπάμε να παρακολουθούμε και να ακούμε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, καμία μεγάλη πλατφόρμα δεν είχε φιλοξενήσει τις ιστορίες μας, τις ιστορίες των Ελλήνων δημιουργών. Αυτό, όμως, άλλαξε αυτή την εβδομάδα, καθώς το Netflix ανακοίνωσε την απόκτηση των παγκοσμίων δικαιωμάτων της ελληνικής δραματικής σειράς Maestro. Συγχαρητήρια, κ. Παπακαλιάτη. Μας κάνετε όλους περήφανους», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

«Ελπίζουμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και ότι πλατφόρμες θα αποκτήσουν και -γιατί όχι- θα προχωρήσουν οι ίδιες στην παραγωγή περισσότερων ελληνικών ταινιών και σειρών στο μέλλον. Είμαστε, φυσικά, πολύ περήφανοι για τα όμορφα τοπία και τα σκηνικά μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου δεν έχουν γίνει αρκετές παραγωγές ταινιών, η οποία προσφέρει μοναδικά τοπία. Για παράδειγμα, η πόλη της Θεσσαλονίκης εξέπληξε πολύ κόσμο όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις οθόνες. Αλλά, βέβαια, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους μας και είναι δουλειά μας να τους αναδείξουμε μέσα από τη στρατηγική που μόλις περιέγραψα. Άλλωστε, η τέχνη της αφήγησης ιστοριών, που βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της καταπληκτικής εκδήλωσης, είναι βαθιά ενσωματωμένη στον ελληνικό πολιτισμό. Οι παραστατικές τέχνες γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Γεννήθηκαν ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, στην Αθήνα, όταν οι αρχαίοι Έλληνες πειραματίστηκαν για πρώτη φορά με το θέατρο, όχι μόνο ως μορφή ψυχαγωγίας, αλλά και ως μορφή αυτοστοχασμού. Η συζήτηση που θα έχουμε σήμερα και φυσικά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δείχνουν ότι αυτή η παράδοση παραμένει πάρα πολύ ζωντανή στην Ελλάδα σήμερα. Είναι δυναμική και εμπλουτισμένη με νέες ιδέες. Και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο χιλιετίες το μέλλον της συνεχίζει να είναι συναρπαστικό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας», κατέληξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν την έναρξη της συζήτησης, τον λόγο πήρε ο Μάρκος Χολέβας, πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος μίλησε για την εξέλιξη του μέσου της τηλεόρασης, ανατρέχοντας τις τομές μεταξύ τηλεόρασης και κινηματογράφου από τις απαρχές του μέσου: «Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό που δίνει προσοχή στην κινηματογραφική βιομηχανία στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στα 40 χρόνια που είμαι στον χώρο. Πιστεύω πως το σινεμά ξεκίνησε με ένα είδος σειράς: τα μικρού μήκους φιλμάκια στην αρχή της ιστορίας του κινηματογράφου ήταν περίπου 10-20 λεπτά, πάντα με τον ίδιο πρωταγωνιστή (για παράδειγμα τον Τσάρλι Τσάπλιν). Στην

αρχή της κινηματογραφικής ιστορίας, είχαμε τη λογική μικρών επεισοδίων και μικρών ιστοριών. Υπήρξε γιγάντωση της ιστορίας, το οποίο δημιούργησε πρόβλημα, επειδή μια ταινία, για να βγει σε διανομή, δεν μπορεί να είναι σε διάρκεια περισσότερο από 4μισι ώρες. Με τον ερχομό της streaming πλατφόρμας ως είδους, οι δημιουργοί έχουν την ευκαιρία να πουν μεγαλύτερες ιστορίες, και το κοινό έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει με τρόπο μη γραμμικό, σε δικό του χρόνο. Όπως είπε και ο κύριος Γιατρομανωλάκης, η ιστορία της κινηματογραφικής βιομηχανίας δεν έχει σύνορα, αλλά είναι δυναμική. Είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε ποια είναι η άποψή μας για τις ταινίες, για τις πλατφόρμες και για την πιθανότητα να προσεγγίσουμε ένα κινηματογραφικό κοινό μέσω και της τηλεόρασης. Πάμε να δούμε το επόμενο επεισόδιο!».

Στη συνέχεια, ο συντονιστής Zac Ntim σύστησε τους ομιλητές στο ακροατήριο και έθεσε το βασικό ερώτημα στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει το πάνελ: «Ο κινηματογράφος και οι τηλεοπτικές σειρές γίνονται ολοένα και περισσότερο συνώνυμες. Τι έχει αλλάξει και με ποιον τρόπο;». Η κ. Hoyle από τα Sky Studios απάντησε πως υπάρχει τεράστια κινητικότητα ταλέντου από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση, αλλά και αλλαγές μέσα στην τηλεόραση, οι οποίες επιταχύνουν τη διαδικασία μετάβασης: «Από σειρές όπως το Twin Peaks παρατηρούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν το σινεμά μεταπηδά στην τηλεόραση, γιατί ξαφνικά, από τα 90 λεπτά μιας ταινίας, έχεις να γεμίσεις 10 ώρες τηλεοπτικού χρόνου». «Πιστεύω πως τα πράγματα δεν είναι τόσο δραματικά», απάντησε ο κ. Nadermann, από τη γερμανική Nadcon Film. «Η δημιουργικότητα αυτή τραβά το ενδιαφέρον της αγοράς. Όταν έκανα το The Killing, δεν υπήρχε αντίστοιχη σειρά στην τηλεόραση. Η αγορά κυνηγά το καλό περιεχόμενο, ανακαλύπτει νέα πράγματα και τα αφήνει να εξελιχθούν», δήλωσε σχετικά.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Leroux, παραγωγός της τηλεοπτικής σειράς Τεχεράνη, σχολίασε πως έχει ενδιαφέρον το πώς τα πολλά ταλέντα που μεταπηδούν από το σινεμά στην τηλεόραση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς της τηλεόρασης προς όφελός τους. «Εκεί η γέφυρα μεταξύ των μέσων ισχυροποιείται», δήλωσε σχετικά. Ο κ. Nadermann αναφέρθηκε επίσης στα οικονομικά οφέλη της τηλεόρασης σε παγκόσμια κλίμακα, που είναι αξιοσημείωτα. Στην ερώτηση του συντονιστή «ποιος είναι ο αρχιτέκτονας της τηλεοπτικής εμπειρίας;», οι περισσότεροι ομιλητές συμφώνησαν πως είναι ο σεναριογράφος, «για ξεκάθαρα πρακτικούς λόγους, καθώς είναι ο μόνος που παραμένει ο ίδιος από την αρχή ως το τέλος, με τον σκηνοθέτη συχνά να αλλάζει», ανέφερε η κ. Hoyle. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν τόσο ο κ. Pommérat από το N9NE Studio όσο και ο κ. Jevtić της Firefly Productions, ο οποίος δήλωσε πως στη νοτιοανατολική Ευρώπη η τηλεόραση μετατοπίζεται προς το σενάριο. Η κ. Vitali, εκπρόσωπος του Netflix, διαφώνησε και έδωσε τα ηνία στον παραγωγό, ο οποίος με τη δημιουργικότητα και τις επενδύσεις του μπορεί να σώσει ένα πρότζεκτ. Ο κ. Leroux τόνισε πως δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη φόρμουλα που φέρνει την επιτυχία, αλλά υπάρχουν αρκετές που λειτουργούν υπό περιπτώσεις. Ο κ. Nadermann κατέληξε πως πρόκειται για μια ομαδική δουλειά, στην οποία όλα τα μέρη της ομάδας πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά, ενώ ο κ. Dohna, παραγωγός από τη Beta Film, σχολίασε πως αποδεικνύεται συχνά επικερδές το να επενδύεις σε πρότζεκτ στα οποία δεν πιστεύει κανείς.

Στη συνέχεια, η κ. Vitali μίλησε για το τι βρίσκεται στον πυρήνα του καλού περιεχομένου στο επίπεδο της πλατφόρμας: «Η ποικιλία και η αυθεντικότητα βρίσκονται στον πυρήνα της επιτυχίας. Υπάρχει ένα τεράστιο εύρος σειρών, από κωμωδίες μέχρι true crime stories. Σίγουρα δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φόρμουλα, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικό γούστο και διαφορετικές διαθέσεις. Κάποιες μέρες θέλουν να αποσυνδεθούν και να γελάσουν, άλλες να συνδεθούν και να βυθιστούν στο περιεχόμενο. Η αυθεντικότητα είναι επίσης πολύ σημαντική. Όταν μια σειρά έχει ισχυρές πολιτισμικές ρίζες (Casa de Papel, Lupin), ταξιδεύει μακριά αλλά διατηρεί την ταυτότητά της. Οι άνθρωποι αναζητούν χαρακτήρες με τους οποίους μπορούν να συνδεθούν». Στο σημείο αυτό, αναφέρθηκε στο Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ο οποίος ήταν παρών στην αίθουσα, την πρώτη ελληνική παραγωγή που αγοράστηκε από το Netflix: «Είναι μια σειρά που μοιάζει καθόλα ελληνική, αλλά αγγίζει οικουμενικά θέματα, όπως ο απαγορευμένος έρωτας. Ελπίζουμε ο κόσμος να συνδεθεί μαζί της!», ανέφερε σχετικά.

Σε ερώτηση του συντονιστή σχετική με το τι αναζητούν οι καλεσμένοι σε έναν συνεργάτη, ο κ. Leroux ανέφερε πως ψάχνει ένα κοινό πάθος και ένα κοινό όραμα για το μέλλον της σειράς, ενώ ο κ. Nadermann σχολίασε πως προτιμά τις συμπαραγωγές, γιατί οι άνθρωποι και οι κουλτούρες αναμειγνύονται και οδηγούμαστε σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό, σχολιάστηκε η ελληνική γλώσσα ως εμπόδιο για το παγκόσμιο ακροατήριο: «Η γλώσσα δεν έχει πια σημασία!», τόνισε ο κ. Dohna. «Δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο. Δε θα έπρεπε να γυρίσετε μια ελληνική σειρά στα αγγλικά, στοχεύοντας σε ένα διεθνές ακροατήριο. Αν συμβαίνει στην Ελλάδα, κάντε το στα ελληνικά», ανέφερε σχετικά. Η κ. Vitali αναφέρθηκε στη σημασία του dubbing της γλώσσας στο παγκόσμιο ακροατήριο, αλλά και στο γεγονός ότι πλέον, έχει αλλάξει το τερέν της τηλεόρασης σε παγκόσμιο επίπεδο: «Παλιότερα, είχαμε τοπικό περιεχόμενο ή παραγωγές του Χόλιγουντ -τίποτα στις ενδιάμεσες ζώνες. Πλέον, υπάρχουν παραγωγές από όλον τον κόσμο για κάθε είδους κοινό».

Τέλος, σε ερώτηση από το κοινό σχετικά με το χαμηλό μπάτζετ των ελληνικών παραγωγών, ο κ. Nadermann συμβούλεψε τους δημιουργούς να εναρμονιστούν με τη δική τους κουλτούρα, γιατί το να αφηγηθείς μια οικουμενική ιστορία είναι πολύ δύσκολο, πολύ χρονοβόρο και πολύ ακριβό. Ο κ. Leroux επέμεινε στο ότι το καλό τηλεοπτικό περιεχόμενο δεν απαιτεί υψηλό μπάτζετ. Συμπερασματικά, η κ. Vitali σχολίασε: «Γνωρίζουμε πόσο ιδιαίτερη περίπτωση είναι η Ελλάδα. Σκεφτείτε τι μπορείτε να φέρετε στον κόσμο που δεν έχει ειπωθεί. Αν μπορεί να πει οποιοσδήποτε αυτή την ιστορία, τότε μάλλον δεν είναι η κατάλληλη. Διηγηθείτε μια ιστορία που δεν έχουμε ακούσει ποτέ ξανά».