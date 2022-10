Ιράν: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο

Διαδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν σήμερα σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το κίνημα αμφισβήτησης στο Ιράν το οποίο ξέσπασε μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν, η καταστολή των οποίων έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους, ξεκίνησαν μετά τον θάνατο τις 16 Σεπτεμβρίου της 22χρονης Κούρδισσας, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Οι ιρανικές αρχές, που αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή των δυνάμεων ασφαλείας στον θάνατο της Αμινί, έχουν συλλάβει εκατοντάδες διαδηλωτές.

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης, στις οποίες συμμετέχει η ιρανική διασπορά, είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν σήμερα σε περισσότερες από 150 πόλεις σε όλο τον κόσμο, από το Τόκιο ως το Σαν Φρανσίσκο και το Λονδίνο.

«Γίνετε η φωνή μας»

Διαδηλωτές φώναξαν «be our voice» (γίνετε η φωνής μας) στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, όπου οι διοργανωτές δήλωσαν ότι χιλιάδες Ιρανοαυστραλοί κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να τους στηρίξει στη μάχη τους για ελευθερία.

Στο Τόκιο διαδηλωτές κρατούσαν τη φωτογραφία της Αμινί, αλλά και πανό που έγραφαν «We ‘ll not stop» (δεν θα σταματήσουμε).

This is today in Shiraz. People are made up their mind to end the Islamic Republic.#MahsaAmini is becoming a symbol of our revolution.#مهسا_امینی pic.twitter.com/Y0Amw0yEQt — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 1, 2022

«Έχει έρθει η ώρα οι Ιρανοί ηγέτες να ακούσουν αυτή τη διεθνή έκκληση και να βάλουν τέρμα στη βία εναντίον του λαού τους», ανέφερε στο Twitter ο Ρόμπερτ Μάλεϊ αμερικανός απεσταλμένος για το Ιράν.

Για 15η νύκτα χθες Παρασκευή Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους της πόλης Σακέζ, στην επαρχία Κουρδιστάν από όπου καταγόταν η Αμινί, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο.

«Γυναίκες, ζωή, ελευθερία», φώναζε μία ομάδα ανδρών και γυναικών σε έναν δρόμο, επαναλαμβάνοντας ένα από τα βασικά συνθήματα του κινήματος.

Από την αρχή των κινητοποιήσεων ΜΚΟ καταγγέλλουν την καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας και τις συλλήψεις. Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, περίπου 60 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η Iran Human Rights κάνει λόγο για τουλάχιστον 83.

Thank you to all of the artists who lent their voice to stand in solidarity with the people of #Iran. #MahsaAmini #IranProtests

💚🤍❤️✊🏽 pic.twitter.com/9JpTTkCeoR — Nazanin Nour (@NazaninNour) September 30, 2022

Επίσημος απολογισμός αναφέρει ότι έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 1.200 διαδηλωτές, ανάμεσά τους δικηγόροι, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές.

Στην Τεχεράνη πολλά μέλη της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας έχουν πάρει θέση σήμερα σε διάφρα σταυροδρόμια της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Εξάλλου κυκλοφορούν πληροφορίες για διαδηλώσεις στο πανεπιστήμιο με αίτημα την απελευθέρωση φοιτητών που έχουν συλληφθεί. Το δίκτυο 1500tasvir ανήρτησε βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μεγάλες διαδηλώσεις να εκτυλίσσονται σε πανεπιστήμια της Τεχεράνης, της Μασχάντ και της Κερμανσάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ