Μπάγερν: Χωρίς γκολ για πρώτη φορά μετά από 87 αγώνες!

Η Μπάγερν Μονάχου μπορεί να έχει ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Champions League με το 2Χ2 στους ομίλους, ωστόσο στο πρωτάθλημα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά.

Οι Βαυαροί γνώρισαν την ήττα με 1-0 στην έδρα της Άουγκσμπουργκ, με αποτέλεσμα το σύνολο του, Τζούλιαν Νάγκελσμαν να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στη σεζόν και παράλληλα να αγνοεί την νίκη εδώ και τέσσερα ματς, μιας και είχαν προηγηθεί και τρία σερί ισόπαλα αποτελέσματα.

Η «ζημιά» της Άουγκσμπουργκ, πάντως, είχε επιπλέον επίπεδο. Όσο «τρελό» κι αν φαίνεται, αυτή ήταν μόλις η πρώτη φορά που η Μπάγερν τελειώνει παιχνίδι πρωταθλήματος χωρίς να σκοράρει μετά από 87 σερί αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, από τον Φεβρουάριο του 2020 και το 0-0 κόντρα στη Λειψία.

87 – @FCA_World ended FC Bayern’s record streak of 87 consecutive Bundesliga games with at least one goal – back in 2014, FCA had ended FCB’s previous record streak of 65 consecutive games with a goal. Fear. #FCAFCB https://t.co/N6l6XMrw7B

— OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2022