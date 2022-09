Βασίλισσα Ελισάβετ: Με λαϊκό προσκύνημα την αποχαιρετά η Σκωτία

An image of Britain's Queen Elizabeth is surrounded by flowers at a makeshift memorial following her death, at the gates of Government House in Sydney, Australia, September 12, 2022. REUTERS/Loren Elliott

Μετά από ένα ταξίδι έξι ωρών απόστασης περίπου 300 χιλιομέτρων, η σορός της βασίλισσας βρίσκεται από χθες Κυριακή στο Εδιμβούργο, στο ανάκτορο του Χόλιρουντχάουζ, που αποτελεί την επίσημη κατοικία του μονάρχη στη Σκωτία. Κατά μήκος της διαδρομής, πλήθος πολιτών της Σκωτίας στάθηκαν στην άκρη του δρόμου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα. Στην Αίθουσα του Θρόνου Στην επιβλητική Αίθουσα του Θρόνου του Παλατιού του Hollyroodhouse στο Εδιμβούργο βρίσκεται από αργά χθες το απόγευμα το φέρετρο με τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ. Ιταλία – δημοσκοπήσεις: Άνετη πλειοψηφία της συντηρητικής παράταξης Τη σορό της εκλιπούσας στο Παλάτι υποδέχθηκε άγημα του Βασιλικού Συντάγματος της Σκωτίας, ενώ νωρίτερα, λίγο πριν από την είσοδο στο Παλάτι, τα σέβη τους είχαν υποβάλει η Πρωθυπουργός και υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες της Σκωτία, καθώς και χιλιάδες κάτοικοι του Εδιμβούργου που είχαν κατακλύσει το κέντρο της πόλης. Το φέρετρο θα παραμείνει στην Αίθουσα του Θρόνου όλη τη νύχτα και μέχρι σήμερα νωρίς το απόγευμα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο προσωπικό του βασιλικού οίκου στη Σκωτία να αποχαιρετίσει τη βασίλισσα. Εκεί, μετά από μία ευχαριστήρια λειτουργία, θα αρχίσει το πρώτο λαϊκό προσκύνημα που θα διαρκέσει 24 ώρες, πριν η σορός μεταφερθεί αργά το απόγευμα της Τρίτης με αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Λονδίνο (στο πλαίσιο της επιμέρους επιχείρησης Overstudy) για το τελικό σκέλος της επιχείρησης London Bridge. Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ έχει οριστεί για τις 11 το πρωί της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου. Στο Εδιμβούργο σήμερα και ο βασιλιάς Κάρολος Ο νέος βασιλιάς και η σύζυγός του θα μεταβούν στο Εδιμβούργο το μεσημέρι της Δευτέρας, αφού πρώτα το πρωί δεχθούν συλλυπητήριες προσφωνήσεις από τα δύο σώματα του βρετανικού κοινοβουλίου. Το απόγευμα της Κυριακής ο βασιλιάς Κάρολος Γ' υποδέχθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο αξιωματούχους της Κοινοπολιτείας και τον ηγούμενο του Ουίνδσορ. Με τον τελευταίο συζήτησαν τις λεπτομέρειες του ενταφιασμού που θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η σημερινή τελετή Η σημερινή τελετή θα ξεκινήσει το απόγευμα αφού η πομπή θα μεταφέρει το φέρετρο στον καθεδρικό ναό του St Giles. Δίπλα στο φέρετρο θα βρίσκεται η Royal Company of Archers, μια επίλεκτη μονάδα τοξοτών. Υπηρετούν ως τελετουργικοί σωματοφύλακές του μονάρχη στη Σκωτία. Οι εντυπωσιακές σκούρο πράσινες στολές τους φέρουν μια κατακόκκινη ρίγα και ένα μεγάλο φτερό αετού στα καπέλα τους. Ο Κάρολος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι θα ακολουθήσουν με τα πόδια το φέρετρο, ενώ άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, σε αυτοκίνητα. 21 πυροβολισμοί θα εκτοξευθούν από το Κάστρο του Εδιμβούργου, το οποίο είναι τοποθετημένο σε μια προεξοχή ηφαιστειακού βράχου με θέα όλη την πόλη. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς και μέλη της βασιλικής οικογένειας θα πραγματοποιήσουν και αγρυπνία. Αύριο, Τρίτη (12/09), η σορός θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο, στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ θα παραμείνει στο Westminster Hall από την Τετάρτη μέχρι το πρωί της κηδείας, στις 19 Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν θα παρεβρεθούν προσωπικότητες και ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι ένας από αυτούς. Επιβεβαίωσε και επίσημα την παρουσία του. Σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα, λόγω ασφάλειας, θα ζητηθεί από τους καλεσμένους να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και να μεταφερθούν με ειδικά οχήματα. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από