Γερμανία: Λιώνουν οι παγετώνες των Άλπεων από σκόνη της ερήμου Σαχάρα

Η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη φύση με τους επιστήμονες να κρούουν καθημερινά τον «κώδωνα του κινδύνου».

«Συναγερμός» σήμανε αυτή τη φορά στις γερμανικές Άλπεις, όπου σύμφωνα με στοιχεία σκόνη από τη Σαχάρα προκαλεί το λιώσιμο των παγετώνων. Μάλιστα, ο καθηγητής στην Βαυαρική Ακαδημία Επιστημών στο Μόναχο, Κρίστοφ Μάγιερ εκτίμησε πως μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, οι πέντε παγετώνες που βρίσκονται στις γερμανικές Άλπεις θα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Σημείωσε πως οι παγετώνες της Γερμανίας φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί πολύ περισσότερους με αυτούς που βρίσκονται στην Αυστρία και την Ελβετία.

«Έχουμε περίπου 3.000 παγετώνες ακόμα στις Άλπεις και υπάρχουν μερικοί πολύ μεγάλοι που θα καταφέρουν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως η πλειοψηφία των παγετώνων στις Άλπεις θα εξαφανιστεί στα επόμενα 50 χρόνια», υποστηρίζει.

