Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων στη συνοικία Jackson Park Highlands του Σικάγο γύρω στις 5 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα). Ο τραγικός απολογισμός είναι τρεις νεκροί και ένας τραυματίας.

Ειδικότερα, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε τέσσερις άνδρες, σύμφωνα με την αστυνομία του Σικάγο. Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σικάγο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένας άλλος άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Stroger και προς το παρόν δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του, όπως μεταδίδει το Chicago Sun Times.

Πλάνα από κάμερα που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πολλούς ανθρώπους να τσακώνονται στο δρόμο. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο έρχεται με ταχύτητα και πέφτει πάνω στους συγκεντρωμένους. Σώματα πετάγονται στον αέρα. Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα επιβεβαίωση ότι οι εικόνες αυτές είναι αυθεντικές.

Breaking VIDEO!

A group of people fighting in the street get hit by a car moving at high speeds, leaving 3 dead and 1 injured near 71st and Jeffery street in #Chicago early Sunday morning. The driver remains at large.#Retweet pic.twitter.com/wZnMz4nfGP

— Media On Blast (@mediaonblast) August 14, 2022